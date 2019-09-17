Польща приєдналася до часткового бойкоту декількома національними делегаціями деяких офіційних заходів під час осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.

Про це у вівторок у кулуарах ПАРЄ заявив голова польської делегації Александр Поцей, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

«Я і моя делегація не братимемо участі в урочистостях з нагоди 70-ї річниці Ради Європи», - сказав польський парламентарій.

Як повідомлялося раніше, напередодні делегації Латвії, Литви, Естонії та Грузії на підтримку України відмовилися від участі у деяких офіційних заходах осінньої сесії ПАРЄ.

У вівторок у Страсбурзькій опері пройде церемонія відзначення 70-річчя створення Ради Європи. Урочистості відбудуться на найвищому національному і міжнародному рівні за участі президента Франції Еммануеля Макрона. На церемонію запрошені близько 1200 високих гостей.

30 вересня – 4 жовтня у Страсбурзі проходить осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. Новоутворена у Верховній Раді України постійна делегація в ПАРЄ не подала заявки на затвердження своїх повноважень, а відтак, не бере участі в осінній сесії у відповідь на безумовне повернення російської делегації до Асамблеї.