Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Верховній Раді України ухвалити в цілому законопроект № 0906 щодо виконання військового обов’язку та проходження військової служби, який передбачає запровадження сержантських і старшинських звань за стандартами НАТО.

Відповідне рішення підтримали члени оборонного комітету під час засідання одноголосно, передає кореспондент УНН.

Всього в ході підготовки законопроекту до другого читання було подано 9 правок від парламентарів, які були враховані членами комітету.

Ухвалення закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання військового обов’язку та проходження військової служби), на думку авторів законопроекту, дасть змогу вдосконалити порядок виконання військового обов’язку громадянами України, реалізувати запровадження нових військових звань сержантського і старшинського складу Збройних сил України, забезпечивши їх відповідність еквівалентної колонки “NATO Code” згідно STNAG 2116, підвищити роль сержантського і старшинського складу Збройних Сил України в навчанні і вихованні підлеглого особового складу та в підготовці і виконанні ними завдань за призначенням, створить додаткові мотиваційні чинники щодо проходження громадянами України військової служби за контрактом та сприятиме переходу ЗСУ на професійну основу, за зразком армій західноєвропейського зразка.

В ході обговорення проекту закону члени комітету постановили розглянути питання на наступному засідання про створення робочої групи щодо внесення змін до військових статутів.

Нагадаємо, 30 травня Верховна Рада України прийняла за основу зі скороченою процедурою розгляду введення нових сержантських і старшинських звань відповідно до класифікації НАТО, що передбачені в законопроекті 10181.