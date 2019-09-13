Ольвия и Херсон заинтересовались 46 компаний из 11 стран

12:01 01.10.2019   Украина

Сегодня, 1 октября, в Одессе стартовала конференция для потенциальных инвесторов, где будут представлены проекты концессии имущества госстивидоров портов Ольвия и Херсон.

Заинтересованность в концессионных проектах проявили 46 украинских и иностранных компаний, представители которых принимают участие в мероприятии.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию Владимира Шемаева, начальника управления стратегического развития ГП АМПУ.

"46 компаний из 11 стран, 9 народных депутатов, министр инфраструктуры и руководители областей и представители IFC/EBRD", - кратко перечислил он состав участников.

Как заявляли ранее организаторы, мероприятие организовано с целью познакомить инвесторов с видением правительства относительно развития украинских морских портов, с особым акцентом на механизм концессии и потенциальных проектах.

Напомним, что 12 сентября МИУ объявило о проведении концессионных конкурсов по передаче в концессию имущества ГП "Стивидорная компания Ольвия" и ГП "Херсонский морской торговый порт". Также ранее заявлялось о 25 потенциальных претендентах на концессию. 



Ще на цю тему:

20:40 20.09.2019
Турецька Aras має намір брати участь в конкурсі на концесію «Ольвії»
11:15 19.09.2019
Морские порты необходимо вынести из концессионного списка, — ученые НАН Украины
19:40 18.09.2019
АМПУ запрошує інвесторів до участі у Road Show проектів концесії держстивідорів «Ольвія» і Херсонський порт
16:47 13.09.2019
Рада ухвалила у першому читанні законопроект про концесію
08:21 13.09.2019
Україна оголосила конкурси на концесію портів "Ольвія" та "Херсон"
15:15 12.09.2019
Мінінфраструктури оголосило конкурси на концесію портів "Ольвія" і "Херсон"
09:15 03.09.2019
Президент поручил передать в концессию ГП в портах Херсон и Ольвия до конца года
08:11 30.08.2019
Омелян подписал приказы о начале концессии «Ольвии» и ХМТП
16:21 14.08.2019
Кабмин утвердил решение о начале концессии в портах Херсон и Ольвия
19:21 22.04.2019
Херсонский порт посетила китайская делегация в рамках проекта концессии
13:41 01.02.2019
Компании из ОАЭ интересуются Одесским портом
15:29 27.12.2018
Община Николаева хочет участвовать в концессии госстивидора «Ольвия»
Новини
Азербайджан Азербайджан
15:41 01.10.2019
Объем ненефтяного сектора в ВВП Азербайджана вырос в 2,8 раза - Госкомстат
18:41 23.09.2019
В Баку прошла церемония открытия совместных учений «Кавказский Орел - 2019»
11:45 19.09.2019
Укладка труб на сухопутном маршруте TAP завершена на 99%
17:45 17.09.2019
Президент Турции совершит визит в Азербайджан
Всі новини країни
Армения Армения
09:30 02.10.2019
В Армении начались совместные российско-армянские батальонные учения
19:40 30.09.2019
В Армении военнослужащие ЮВО совершили марш в район проведения российско-армянского двустороннего учения / Фото
16:15 26.09.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении развернули полевые пунктов МТО и уничтожили группу диверсантов
20:20 24.09.2019
В Армении начались российско-армянские двусторонние ученя
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:00 30.09.2019
Історична суперечка з Болгарією може завадити вступу Північної Македонії в ЄС
17:41 27.09.2019
У Болгарії – пожежа на військовому заводі, всіх працівників евакуювали
16:00 26.09.2019
Обанкротившаяся компания Thomas Cook должна болгарским отелям 36 млн евро
11:41 23.09.2019
АЧС: болгарським фермерам виплатили 2,5 млн євро компенсацій
Всі новини країни
Греция Греция
08:01 01.10.2019
Греція задумала депортувати 10 тисяч мігрантів після пожежі на Лесбосі
20:00 30.09.2019
В Греции обезврежена банда торговцев детьми из Болгарии
14:00 30.09.2019
Российские военные инспекторы проверят полигоны Греции
13:20 30.09.2019
Греція: смертельна пожежа і заворушення у переповненому таборі для мігрантів / Фото
Всі новини країни
Грузия Грузия
10:00 02.10.2019
Грузия увеличивает военный бюджет
18:41 01.10.2019
Помпео: США подтверждают непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии
15:45 30.09.2019
Грузинские депутаты не примут участие в открытии сессии ПАСЕ из-за России
14:41 27.09.2019
Посольство США в Грузии приветствует встречу Давида Залкалиани и Сергея Лаврова
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:21 01.10.2019
У Молдові розкритикували виступ Додона в ООН: не вимагав виводу військ РФ
11:30 30.09.2019
В будинок голови Вищого суду Молдови прийшли з обшуком
15:41 27.09.2019
Президент Молдовы Игорь Додон воспользовался трибуной ООН, чтобы похвалить Россию
08:55 27.09.2019
Додон сказав, що має прискорити врегулювання Придністровського конфлікту
Всі новини країни
Россия Россия
11:00 02.10.2019
ЮВО: Спецназ России и Пакистан прибылаа проводит совместые учения в Краснодарском крае
09:45 02.10.2019
Экипаж БДК «Цезарь Куников» Черноморского флота отработал погрузку боевой техники и десанта
08:30 02.10.2019
"Азовская судоверфь" отремонтировала пограничный сторожевой катер / Фото
19:41 01.10.2019
Президент России ответил на вопрос, когда Россия выведет войска с оккупированных территорий Грузии
Всі новини країни
Румыния Румыния
10:25 01.10.2019
Угорщину та Румунію попросили представити нових кандидатів в Єврокомісію
19:50 30.09.2019
Румунія протягом 20 років модернізує військову базу біля Чорного моря
10:41 25.09.2019
Головним прокурором ЄС стала Лаура Ковеші
19:30 24.09.2019
Поромна переправа на кордоні України з Румунією пройшла тестове випробування / Фото
Всі новини країни
Турция Турция
10:15 02.10.2019
Турецкие авиакомпании обязали нанимать воздушную полицию
10:10 01.10.2019
Туреччина вироблятиме власні військові літаки - Ердоган
08:56 01.10.2019
В Туреччині заклали перший корвет для Пакистану
16:00 30.09.2019
Четвертый отечественный корвет поступит на вооружении ВМС Турции / Фото
Всі новини країни
Украина Украина
10:45 02.10.2019
Переданное ВМСУ аварийно-спасательное судно океанского класса уже в Одессе
10:30 02.10.2019
"Cуд" розгляне справи ще кількох кримчан, які відмовилися служити в російській армії
09:15 02.10.2019
Блогер Мемедеминов виступив у суді РФ з "останнім словом". Сьогодні - вирок
09:00 02.10.2019
Бывший гендиректор севастопольского порта предстанет перед судом
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд