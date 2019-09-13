Сегодня, 1 октября, в Одессе стартовала конференция для потенциальных инвесторов, где будут представлены проекты концессии имущества госстивидоров портов Ольвия и Херсон.

Заинтересованность в концессионных проектах проявили 46 украинских и иностранных компаний, представители которых принимают участие в мероприятии.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию Владимира Шемаева, начальника управления стратегического развития ГП АМПУ.

"46 компаний из 11 стран, 9 народных депутатов, министр инфраструктуры и руководители областей и представители IFC/EBRD", - кратко перечислил он состав участников.

Как заявляли ранее организаторы, мероприятие организовано с целью познакомить инвесторов с видением правительства относительно развития украинских морских портов, с особым акцентом на механизм концессии и потенциальных проектах.

Напомним, что 12 сентября МИУ объявило о проведении концессионных конкурсов по передаче в концессию имущества ГП "Стивидорная компания Ольвия" и ГП "Херсонский морской торговый порт". Также ранее заявлялось о 25 потенциальных претендентах на концессию.