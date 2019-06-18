Путин подписал указ о призыве в армию 132 тыс. человек
|11:54 01.10.2019
|Россия
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу в октябре–декабре 2019 года 132 тыс человек.
Документ опубликован на сайте Кремля, передает Коммерсантъ.
Также господин Путин постановил осуществить увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.
«Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2019 г. призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих <...> призыву на военную службу, в количестве 132 тыс. человек»,— говорится в указе.
В весеннюю кампанию 2019 года в российскую армию было призвано 135 тыс. человек, осенью 2018-го — 132,5 тыс.
Ще на цю тему:
12:15 20.09.2019
В России ужесточают контроль за призывниками
В России ужесточают контроль за призывниками
19:10 18.06.2019
Россия выработает новую теорию ведения войн - министр обороны
Россия выработает новую теорию ведения войн - министр обороны
20:45 29.05.2019
В Росии закрывают завод монополиста по производству микроэлектронных устройств для оборонки
В Росии закрывают завод монополиста по производству микроэлектронных устройств для оборонки
12:01 15.05.2019
У Росії виникли великі проблеми, які сильно вдарять по армії
У Росії виникли великі проблеми, які сильно вдарять по армії
20:15 14.05.2019
В ЮВО сформировано 15 отрядов "для ликвидации возможных ЧС"
В ЮВО сформировано 15 отрядов "для ликвидации возможных ЧС"
12:01 17.04.2019
Водолазы обследуют дно акватории в пункте базирования кораблей Каспийской флотилии в Махачкале
Водолазы обследуют дно акватории в пункте базирования кораблей Каспийской флотилии в Махачкале
11:41 15.03.2019
В России решили возродить военно-политическую академию
В России решили возродить военно-политическую академию
16:56 04.12.2018
Южный военный округ России усилит полк морской пехоты
Южный военный округ России усилит полк морской пехоты