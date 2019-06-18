Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу в октябре–декабре 2019 года 132 тыс человек.

Документ опубликован на сайте Кремля, передает Коммерсантъ.

Также господин Путин постановил осуществить увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.

«Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2019 г. призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих <...> призыву на военную службу, в количестве 132 тыс. человек»,— говорится в указе.

В весеннюю кампанию 2019 года в российскую армию было призвано 135 тыс. человек, осенью 2018-го — 132,5 тыс.