Помічник Держсекретаря США їде в Україну

11:41 01.10.2019   Украина

Помічник держсекретаря Деніз Наталі з Бюро операцій з врегулювання конфліктів і стабілізації США відвідає у період з 30 вересня по 5 жовтня польські Варшаву і Краків і столицю України Київ.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Держдепартаменту США, передає ArmyInform.

У Києві помічник держсекретаря зустрінеться з міністром у справах ветеранів і тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, Спеціальною моніторинговою місією Організації з безпеки і співробітництва в Європі в Україні та неурядовими організаціями та організаціями громадянського суспільства для обговорення підтримки реінтеграції ветеранів та конфлікту на Донбасі.



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