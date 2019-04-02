Президент Украины Владимир Зеленский и его белорусский коллега Александр Лукашенко примут участие в работе II Форума регионов Украины и Беларуси, который пройдет 4 октября в Житомире .

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в дипломатических кругах.

В середине июля стало известно, что Лукашенко принял приглашение Зеленского принять участие в этом форуме.

I Форум регионов Украины и Беларуси прошел в Гомеле в конце октября 2018 года, в нем приняли участие Лукашенко и тогдашний президент Украины Петр Порошенко.