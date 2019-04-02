Зеленский и Лукашенко примут участие во 2-м Форуме регионов Украины и Беларуси 4 октября
|11:31 01.10.2019
|Украина
Президент Украины Владимир Зеленский и его белорусский коллега Александр Лукашенко примут участие в работе II Форума регионов Украины и Беларуси, который пройдет 4 октября в Житомире.
Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в дипломатических кругах.
В середине июля стало известно, что Лукашенко принял приглашение Зеленского принять участие в этом форуме.
I Форум регионов Украины и Беларуси прошел в Гомеле в конце октября 2018 года, в нем приняли участие Лукашенко и тогдашний президент Украины Петр Порошенко.
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