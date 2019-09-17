До адмінмежі з анексованим РФ Кримом запустять офіційні пасажирські перевезення.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає НВ.

За його словами, офіційні маршрути запрацюють після облаштування пропускних пунктів Чонгар і Каланчак. Перевізників визначатимуть за результатами конкурсу.

«Укрзалізниця наразі займається будівництвом цього проєкту. Я думаю, що вчасно це все, за завданням президента, збудується — КПВВ Чонгар і Каланчак. Сервісна частина там також буде збудована», — повідомив Криклій.

Авіаційне і залізничне сполучення між материковою Україною і Кримом припинили ще наприкінці 2014 року. У зв’язку з анексією Криму для безпеки пасажирів Укрзалізниця обмежила прямування поїздів кримського напрямку до Новоолексіївки та Херсону. Крім того, залізничним транспортом не можна перевозити будь-які вантажі між материковою частиною України та півостровом. Доїхати до Криму можна лише послугами приватних перевізників.

Коли сполучення із Кримом припинили, українські перевізники скоротили свої маршрути. Тепер транспортні компанії змагатимуться за офіційний дозвіл здійснювати перевезення до адміністративної межі з окупованим півостровом, розповів Радіо НВ президент Громадської організації Союз перевізників України Валентин Демчук. І хоча офіційних маршрутів до Криму немає, цей напрямок користується попитом, каже Демчук.

«Те, що можна було зробити таку поїздку на замовлення — не секрет. Але сказати, що можна було офіційно поїхати на офіційному маршруті в Крим, я сумніваюся», — зазначає Демчук.

Запуск маршрутів не залежить від облаштування контрольно-пропускних пунктів Чонгар та Каланчак. Таку думку у коментарі Радіо НВ висловив експерт з питань інфраструктури Олександр Кава.

Облаштування ж контрольно-пропускних пунктів потрібне для того, щоб створити умови для прикордонників, митників і громадян, адже зараз там невеликі тимчасові споруди. Самі ж транспортні послуги зараз виконують по суті нелегальні перевізники, наголосив Кава.

Він додав, що про відновлення сполучення із самим окупованим Кримом — не йдеться. Офіційні перевізники доправлятимуть лише до адмінмежі. Ціна, яку вони запропонують на конкурсі, стартуватиме імовірно від 500 гривень, припустив експерт.

«Коли є багато нелегального бізнесу з перевезення пасажирів, то краще, щоб це все було офіційно, легально, і права пасажирів були захищені», — зауважив Кава.

10 днів тому на КПВВ Чонгар і Каланчак почали облаштовувати режимні зони, повідомили у Херсонській обл-держ-адміністрації. Їх будівництво має завершитись до середини листопада.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський влітку доручив завершити облаштування контрольних пунктів на адмінмежі з Кримом до кінця року.