"Глава" оккупированного Крыма Сергей Аксёнов не будет лично возглавлять "правительство".

Проект постановления о согласовании назначения на должность "премьера" оккупированного Крыма Юрия Гоцанюка, который сейчас пребывает в статусе "и.о. главы республиканского правительства", внесен Аксёновым в так называемый "Госсовет Крыма" и опубликован на сайте "парламента", передает ForPost.

«Согласовать назначение Гоцанюка Юрия Михайловича на должность председателя Совета министров Республики Крым. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия», – сказано в документе.

Напомним, в сентябре этого года Сергей Аксёнов во второй раз стал "главой Крыма". В связи с этим бывший "вице-премьер" Юрий Гоцанюк был назначен "и.о. главы правительства".

Необходимость разделения двух должностей объясняется тем, что "главе республики" необходимо решать стратегические вопросы развития аннексированного Крыма, налаживания отношений с другими регионами и на международной арене. Совмещая "обе должности, он также был обязан решать многочисленные вопросы внутри региона, в том числе на уровне муниципалитетов и местных администраций".

Также существует мнение, что разделение должностей позволит освободиться Аксёнову от ответственности за выполнение ФЦП.