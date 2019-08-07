Угорщину та Румунію попросили представити нових кандидатів в Єврокомісію

10:25 01.10.2019   Румыния

Наступна глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн попросила Угорщину та Румунію представити нові кандидатури на посади комісарів після відхилення їх кандидатів в Європейському парламенті.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.

Комітет Європарламенту з правових питань відмовив у затвердженні кандидатур румунки Ровани Плумб та угорця Ласло Трочані на тій підставі, що їхні фінансові справи становлять потенційний конфлікт інтересів. Плумб мала стати комісаром з транспорту, а Трочані мав відповідати  за політику розширення  ЄС та відносини з сусідами.

Прес-секретар Єврокомісії заявила, що фон дер Ляєн отримала листа від президента парламенту Девіда Сассолі з рішенням комітету. Зараз вона контактує з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та прем'єр-міністром Румунії Віорікою Данчіле щодо нових кандидатів.

"Кандидати повинні підходити і відповідати портфелям. Якщо щось не підходить, ми можемо просити про нові кандидатури", - заявила речниця.

ЗМІ раніше повідомили, що Угорщина замість Трочані запропонує кандидатуру постійного представника Угорщини в ЄС Олівера Вергелі, який є досвідченим дипломатом.

Нова Єврокомісія має розпочати роботу з 1 листопада.



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