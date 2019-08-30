Туреччина має намір виробляти військові літаки в рамках програми власного забезпечення оборонних потреб, а також з огляду на проблему довкола постачання зі США винищувачів F-35.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Маю надію, що так само, як ми самотужки побудували власний корвет, створили вертоліт Atak, бойові БПЛА, супутники, - ми матимемо власний військовий літак. Цей час близько», - сказав Ердоган, виступаючи у Стамбулі на церемонії введення в експлуатацію військового корабля TCG Kınalıada.

Він указав на те, що Туреччина попри домовленості не може отримати F-35, які вже оплачено, тому робить відповідний висновок із ситуації.

«Наш оборонний експорт торік становив $2,5 млрд. Якщо розбудили сплячого гіганта, будьте готові до наслідків», - заявив Ердоган.

За його словами, п'ять турецьких компаній належать до 100 найбільших у світі виробників у сфері оборони, при цьому країна продовжує зменшувати свою залежність від інших держав.

«Ми здолали значний шлях, зменшивши нашу залежність від зовнішньої торгівлі (з постачання озброєння та військової техніки – ред.) з 80% до 30%. Витрати на наукові дослідження й розробки в галузі оборонної промисловості, яких раніше майже не було, сягнули $1,5 млрд», - сказав Ердоган.

Він також наголосив, що нині турецька «оборонка» реалізує самотужки близько 700 проєктів, вартість яких сягає $60 млрд.

Як повідомлялося, держкомпанія "Укрспецекспорт", що входить до складу Укроборонпрому, та турецька Baykar Defence, яка є одним із провідних виробників безпілотників, створили спільне підприємство у сфері високоточної зброї та аерокосмічних технологій.

Відповідну угоду було підписано в ході візиту Президента України Володимира Зеленського до Туреччини на початку серпня. Підприємство вже має в роботі чотири проєкти виробництва озброєння та військової техніки.

На виставці авіаційної та аерокосмічної техніки Teknofest-2019, яка проходила 17-22 вересня у Стамбулі, було продемонстровано ударний БПЛА нового покоління Akıncı - спільну розробку України й Туреччини.