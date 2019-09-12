Американські санкції проти російського бізнесмена Євгена Пригожина націлені на те, щоб не дати йому відчувати себе комфортно й уникати американського тиску, заявив у понеділок держсекретар США Майк Помпео.

"Адміністрація США продовжуватиме працювати над тим, щоб Пригожин і подібні йому люди не змогли сховатися (від тиску - ІФ) і комфортно жити, доти, доки займатимуться дестабілізуючою діяльністю, що загрожує інтересам США, їхніх союзників і партнерів", - зазначив держсекретар у заяві, передає Інтерфакс-Україна.

Помпео пояснив, що раніше у понеділок США ввели додаткові санкції, пов'язані з імовірними спробами РФ вплинути на американські вибори.

"Ми висловлювалися ясно: ми не закриємо очі на іноземне втручання у наші вибори. США продовжать давати відсіч ворожим силам, які намагаються підірвати наш демократичний процес, і ми не вагатимемось із тим, щоб змусити Росію ще більше платити за рахунками за свою дестабілізуючу і неприйнятну активність", - наголосив Помпео.

Раніше у прес-релізі Мінфіну США зазначалося, що нові санкції, зокрема, стосуються трьох літаків і яхти, що належать російському бізнесменові Євгену Пригожину.

Як відомо, російський бізнесмен, ресторатор, власник кейтерингового бізнесу, гендиректор ТОВ "Конкорд менеджмент і консалтинг" Пригожин також перебуває і під українськими санкціями.