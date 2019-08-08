Делегація представників авіаційних підрозділів МВС Туреччини відвідала ДП "Антонов"
|10:50 01.10.2019
|Украина
ДП "Антонов" (м.Київ) відвідала турецька делегація авіаційних підрозділів міністерства внутрішніх справ республіки, був продемонстрований політ середнього транспортного літака Ан-178, відбулося обговорення напрямів співпраці.
"У період з 29 до 30 вересня 2019 ДП "Антонов" відвідала делегація авіаційних підрозділів МВС Республіки Туреччина на чолі з бригадним генералом, командувачем авіації жандармерії Туреччини і начальником Департаменту авіації Національної поліції Туреччини", - йдеться в повідомленні на сайті підприємства, передає Інтерфакс-Україна.
Турецькій делегації на льотно-випробувальній і доводочній базі підприємства продемонстрували політ середнього транспортного літака Ан-178.
Під час візиту члени делегації також побували у виробничих цехах ДП "Антонов", в яких запущено виробництво п'яти літаків Ан-178. Також вони оглянули комплексний тренажер для підготовки екіпажів літаків сімейства Ан-178.
За результатами візиту відбулася нарада представників ДП "Антонов" з турецькою делегацією за участі Генерального директора ДК "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса. Відбулося обговорення напрямів співпраці.
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