Республиканское транспортное унитарное предприятие (РТУП) «Белорусское речное пароходство» (БРП) доставило из Херсонского морского порта по рекам Днепр и Припять крупногабаритный груз — верхнюю часть реактора R-2001 установки каталитического крекинга в сборе с райзером и пересыпными трубами.

Как сообщила пресс-служба пароходства, груз преодолел 1,1 тыс. километров по рекам Днепр и Припять за 13 суток, передают Порты Украины.

В Херсонский порт оборудование прибыло из итальянского порта Ортона на судне Starlet (флаг — Сент-Винсент и Гренадины). Вес верхней части реактора составляет 176 тонн, длина — 22,8 метра, высота — 5,4 метра, ширина — 5 метров. В порту оборудование перегрузили на суда пароходства. Перегрузка осуществлялась 11 сентября двумя плавучими кранами порта грузоподъемностью 170 и 70 тонн. В Киевском речном порту 17 сентября баржа-площадка Р-0550 (проект 775А) была передана буксирному теплоходу БТ-0701 (проект 570В) пароходства. Состав судов 24 сентября прибыл на причал ОАО «Мозырский НПЗ» (район поселка Стрельск, 14 километров на юго-восток от города Мозырь Гомельской области).

Выгрузка оборудования на причале производилась 26 сентября методом Ро-Ро. Подобный метод выгрузки грузов применялся пароходством при выгрузке на данном причале реакторов депарафинизации в июле 2017 года, а также вакуумной колонны и сепаратора кислого факела в июне 2018 года.

«Дополнительной сложностью выступило то, что уровень воды в реке Припять был ниже уровня причала, что потребовало устройства дамбы, закачки воды в затон для подхода баржи и последующей откачки воды из затона до необходимого уровня. Далее в трюма судна закачивалась вода (для уравнивания уровней палубы судна и причала), производилось раскрепление груза и выкатка его тягачом», — сказано в сообщении.

«Данная перевозка в очередной раз подчеркнула важное преимущество водного транспорта - возможность перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов», — добавила пресс-служба.

Новая верхняя часть реактора R-2001 будет смонтирована на реакторно-регенераторном блоке установки каталитического крекинга ОАО «Мозырский НПЗ» в ходе начавшегося капитального ремонта. Данное оборудование призвано заменить аппараты, эксплуатация которых является неэффективной и небезопасной, так как к настоящему времени высока степень их физического износа. Замена верхней части реактора R-2001 позволит повысить эффективность и надежность работы данной установки.

Производитель оборудования — Walter Tosto SpA. Компания является мировым лидером в области оборудования под давлением для нефтяной, газовой, нефтехимической, атомной, пищевой и фармацевтической отраслей. С 1960 года проектирует и производит реакторы гидрокрекинга и гидроочистки, оборудование высокого давления, сепараторы, колонны, теплообменное оборудование высокого давления, коксовые камеры, котлы-утилизаторы и др.

РТУП «Белорусское речное пароходство» является основной организацией, осуществляющей перевозку грузов водным транспортом в Беларуси. Предприятие располагает флотом, который позволяет перевозить грузы по рекам Сож, Березина, Муховец, Пина, Припять и Днепр до Черного моря. Характеристика судов способствует удобной и безопасной доставке в том числе тяжеловесных крупногабаритных грузов. Кроме того, предприятие осуществляет речные пассажирские перевозки, транспортную обработку грузов, занимается транспортно-экспедиционной деятельностью, строительством и ремонтом несамоходных судов и других плавсредств.

Предприятие в 2018 году увеличило перевозку грузов по сравнению с 2017 годом на 12% — до 1,63 млн тонн.