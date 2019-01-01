В Туреччині заклали перший корвет для Пакистану

08:56 01.10.2019   Турция

В Туреччині, на суднобудівному підприємстві Istanbul Shipyard, відбулась церемонія різки першої сталі для першого корвету проекту MILGEM в інтересах ВМС Пакистану.

Про це повідомляє Navy Recognition, передає Український мілітарний портал

В заході взяли участь перші посадовці обох держав, серед яких – президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Загалом для ВМС Пакистану в Туреччині побудують два корвети, ще два у самому Пакистані. Які будуть передані до флоту у 2023 та 2024 роках відповідно. Інформації щодо вартості контракту наразі немає.

Короткі технічні характеристики корветів:

Водотоннажність: 2400 тонн
Довжина: 99,5 метрів
Ширина: 14,4 метрів
Осадка: 3,9 метрів
Швидкість: 29 вузлів
Екіпаж: 93 особи
Озброєння:
• 76-мм артилерійська установка OTO Melara
• 8 пускових установок для протикорабельних ракет Harpoon
• зенітно-ракетний комплекс RAM (PDMS)
• зенітна установка Mk-41 VLS
• два бойових модуля Aselsan з великокаліберними кулеметами калібром 12,7 мм
• 324-мм торпедні апарати
Авіакрило: може приймати та розміщувати гелікоптери  S-70-B2 Seahawk

На даний момент побудовано 4 корвета класу MILGEM в інтересах ВМС Туреччини – Heybeliada (F 511),  Büyükada (F 512), Burgazada (F 513) та Kinaliada (F 514). Станом на середину 2018-го року перші два вже несли службу у складі ВМС Туреччини, решта проходила випробування.

Окрім замовлення у Туреччині, Пакистан замовив два корвети іншого проекту OPV 1900 у компанії Damen.

Контракт між Міністерством оборони Пакистану та групою Damen на будівництво корветів був підписаний у червні 2017 року.

Спочатку планувалось, що будівництво буде відбуватись у Пакистані. За наявною зараз інформацією, на суднобудівні верфі Karachi Shipyard & Engineering Works Ltd. (KSEW) у Пакистані буде здійснюватись встановлення озброєння та радіолокаційного обладнання.

Будівництво першого корабля стартувало у 2018-у році та було спущено на воду у травні 2019-го року, очікується його передача для військово-морських сил Пакистану до кінця 2019-го початку 2020-го року.

Вже на початку вересня 2019-го року на суднобудівному підприємстві Damen Shipyard в місті Галац, у Румунії на Дунаї, спустили на воду другий корвет для ВМС Пакистану.



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