Гражданский журналист Нариман Мемедеминов рассказал об этапе из Крыма в РФ

10:45 01.10.2019   Крым

Гражданский журналист Нариман Мемедеминов, которому 30 сентября вынесут приговор, рассказал о том, как проходил его этап из Крыма в Россию.

Об этом сообщает издание "Ґрати", передает Крымскотатарский Ресурсный Центр.

"В два часа ночи к двери камеры подошел инспектор и кто-то из сокамерников стал с ним говорить. Я услышал: «Мемедеминов есть. На Краснодар, на утро? Услышал! Скажу ему». Он сказал, и я стал собираться, но не основательно, потому что ждал этапирование еще после окончания ознакомления с материалами «дела». Проверил сумку, добавил еды в дорогу, и ночь продолжилась в том же ритме, как и в другие дни. Утром заварили чай, поговорили с сокамерниками и за мной пришли в 7:30 забирать на этап", - говорится в сообщении.

Политзалюченный отметил, что он передвигался в так называемом «стакане», размер которого составлял 60 сантиметров на 60.

"Жарко было не на шутку. Кое-как снял футболку, слишком уж узко было, и до Керчи — это первая остановка в ИК- 2, в бытность Украины ИК-126, для того, чтобы воды набрать и кому нужно в туалет сходить. Ехал, постепенно плавясь. В машине было шумно, душно, жарко и тесно, и в итоге я уснул", - рассказал Мемедеминов.

Остановки были совершены в Керчи, Темрюке и Краснодаре, где политзаключенный пробыл десять дней.

"Оказалось, что в Краснодаре сидеть я буду на «полуспецах», типа полуспецблок, без камеры наблюдения, но строгого содержания. Это камера меньше четырех квадратных метров на двух человек. Вообще я думаю, что раньше это были камеры на одного, но если эти «полуспецы» рассчитывали изначально на двоих, то тот, кто так рассчитывал и проектировал – просто больной человек! Вы представляете 2,5 на 1,5 метра на двоих и находиться в ней нужно 23,5 часа?" – подчеркнул журналист.

Спустя 10 дней, политзаключенного доставили в Ростовский "централ", в бокс ожидания.

"Слава Богу здесь тоже обыск прошел быстро, для вещей и сумок есть лента-сканер, а самих нас проверяли ручным сканером. И снова ожидание. Потом по-фамильно назвали и с вещами повели по камерам", - отметил Нариман Мемедеминов.

Напомним, что 22 марта 2018 года российские силовики провели обыск в доме у активиста "Крымской солидарности", гражданского журналиста Наримана Мемедеминова в селе Холмовка Бахчисарайского района. По словам его жены, обыск проводился в жесткой форме, силовики выломали входную дверь и применяли нецензурные слова. Самого мужчину задержали по подозрению в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Уже более года Мемедеминов незаконно удерживается под стражей. За данный период по отношению к Нариману Мемедеминову неоднократно нарушалось право на справедливый суд, в частности, ему регулярно продлевали срок содержания стражей и отклоняли апелляционные жалобы. Также нарушалось право на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья. 27 сентября, в Северо-Кавказском окружном военном суде "прокурор" потребовал приговорить гражданского журналиста Наримана Мемедеминова к шести годам лишения свободы.



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