Латвія солідарна з Україною у бойкоті ПАРЄ

10:15 01.10.2019   Украина

Делегація Латвії приєдналася до часткового бойкоту осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) в знак солідарності з Україною.

Про це передає DW, передає РБК Украины.

Таким чином Латвія висловлює свій протест проти повернення Росії до складу асамблеї. Керівник делегації Латвії Інес Лібіна-Егнере уточнила, що робота учасників делегації продовжиться тільки у політичних групах та комітетах.

Відомо також, що в Страсбург на сесію ПАРЄ приїхали двоє з чотирьох членів делегації ще однієї балтійської країни - Литви.

Делегація України заявила, що не братиме участь в осінній сесії ПАРЄ через повернення до неї Росії в обхід виконання вимог резолюцій асамблеї, схвалених у відповідь на російську агресію проти України.

Президент ПАРЄ Ліліан Морі Паск'є під час відкриття сесії висловила жаль з приводу бойкоту.

"Україна може розраховувати на нашу повну підтримку. У цьому зв'язку я розчарована, що український парламент не подав повноваження своєї нової делегації до відкриття цієї сесії", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше до бойкоту ПАРЄ приєдналась половина делегації з Литви. На підтримку України і проти відновлення права голосу Росії в ПАРЄ також виступила Грузія - частина її делегації теж приєдналась до бойкоту.



Ще на цю тему:

09:01 01.10.2019
Литва оголосила частковий бойкот ПАРЄ через України
17:00 30.09.2019
Демарш у ПАРЄ: до бойкоту офіційних заходів приєдналися країни Балтії
12:45 30.09.2019
У Страсбурзі починається сесія ПАРЄ, делегації України не буде
10:20 27.09.2019
Пристайко та Пейчинович-Бурич обговорили повернення російської делегації в ПАРЄ і шляхи подолання кризи довіри
08:25 27.09.2019
Українську делегацію намагаються змусити прибути до Страсбурга — МЗС
19:20 26.09.2019
Україну можуть позбавити права доступу в зал ПАРЄ
14:21 25.09.2019
Демарш: одна з фракцій ВР відправляє свого представника на сесію ПАРЄ
21:01 23.09.2019
Українська делегація відмовляється брати участь в осінній частині сесії ПАРЄ
12:45 19.09.2019
Сейм Латвії відкинув ідею призупинення участі країни в ПАРЄ через Росію
09:50 19.09.2019
У Раді доручили майбутній делегації в ПАРЄ визначитися з форматом роботи в Асамблеї
19:15 17.09.2019
Опубликован состав украинской делегации в ПАСЕ
19:20 11.09.2019
Рада сформувала українську делегацію до ПАРЄ
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:41 23.09.2019
В Баку прошла церемония открытия совместных учений «Кавказский Орел - 2019»
11:45 19.09.2019
Укладка труб на сухопутном маршруте TAP завершена на 99%
17:45 17.09.2019
Президент Турции совершит визит в Азербайджан
14:30 17.09.2019
Руководитель Госкомтаможни Азербайджана примет участие в Caspian Energy Forum Baku – 2019
Всі новини країни
Армения Армения
19:40 30.09.2019
В Армении военнослужащие ЮВО совершили марш в район проведения российско-армянского двустороннего учения / Фото
16:15 26.09.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении развернули полевые пунктов МТО и уничтожили группу диверсантов
20:20 24.09.2019
В Армении начались российско-армянские двусторонние ученя
14:45 24.09.2019
В Армении 24 сентября стартуют масштабные военные учения
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:00 30.09.2019
Історична суперечка з Болгарією може завадити вступу Північної Македонії в ЄС
17:41 27.09.2019
У Болгарії – пожежа на військовому заводі, всіх працівників евакуювали
16:00 26.09.2019
Обанкротившаяся компания Thomas Cook должна болгарским отелям 36 млн евро
11:41 23.09.2019
АЧС: болгарським фермерам виплатили 2,5 млн євро компенсацій
Всі новини країни
Греция Греция
08:01 01.10.2019
Греція задумала депортувати 10 тисяч мігрантів після пожежі на Лесбосі
20:00 30.09.2019
В Греции обезврежена банда торговцев детьми из Болгарии
14:00 30.09.2019
Российские военные инспекторы проверят полигоны Греции
13:20 30.09.2019
Греція: смертельна пожежа і заворушення у переповненому таборі для мігрантів / Фото
Всі новини країни
Грузия Грузия
15:45 30.09.2019
Грузинские депутаты не примут участие в открытии сессии ПАСЕ из-за России
14:41 27.09.2019
Посольство США в Грузии приветствует встречу Давида Залкалиани и Сергея Лаврова
08:35 27.09.2019
Глави МЗС Грузії та РФ провели переговори вперше з 2008 року
15:30 26.09.2019
ЕБРР готов подключиться к проекту Анаклийского порта
Всі новини країни
Молдова Молдова
11:30 30.09.2019
В будинок голови Вищого суду Молдови прийшли з обшуком
15:41 27.09.2019
Президент Молдовы Игорь Додон воспользовался трибуной ООН, чтобы похвалить Россию
08:55 27.09.2019
Додон сказав, що має прискорити врегулювання Придністровського конфлікту
15:00 26.09.2019
Частные компании в Молдове больше не будут охранять госучреждения
Всі новини країни
Россия Россия
10:30 01.10.2019
США працюватимуть над тим, щоб Пригожину ніде було сховатися від американського тиску
08:45 01.10.2019
В МЗС РФ відреагували на нові санкції США: антиросійський випад матиме відповідь
21:30 30.09.2019
США ввели санкции против двух россиян и трех компаний, связанных с «фабрикой троллей»
21:10 30.09.2019
Каждый четвертый рубль инвестиций в России оказался миражом
Всі новини країни
Румыния Румыния
10:25 01.10.2019
Угорщину та Румунію попросили представити нових кандидатів в Єврокомісію
19:50 30.09.2019
Румунія протягом 20 років модернізує військову базу біля Чорного моря
10:41 25.09.2019
Головним прокурором ЄС стала Лаура Ковеші
19:30 24.09.2019
Поромна переправа на кордоні України з Румунією пройшла тестове випробування / Фото
Всі новини країни
Турция Турция
10:10 01.10.2019
Туреччина вироблятиме власні військові літаки - Ердоган
08:56 01.10.2019
В Туреччині заклали перший корвет для Пакистану
16:00 30.09.2019
Четвертый отечественный корвет поступит на вооружении ВМС Турции / Фото
11:15 30.09.2019
ВВС Турции сбили беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны
Всі новини країни
Украина Украина
10:50 01.10.2019
Делегація представників авіаційних підрозділів МВС Туреччини відвідала ДП "Антонов"
10:45 01.10.2019
Гражданский журналист Нариман Мемедеминов рассказал об этапе из Крыма в РФ
10:15 01.10.2019
Латвія солідарна з Україною у бойкоті ПАРЄ
10:01 01.10.2019
Названы имена украинских моряков, потерпевших крушение в Атлантике
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд