В сети опубликовали имена украинских моряков, находившихся на борту судна "Bourbon Rhode", затонувшего у берегов острова Мартиника в Атлантическом океане.

Об этом сообщает издание Думская, передает корреспондент Украинской Службы Информации.

Это Дмитрий Козырев, Александр Коршиков, Вячеслав Ковальчук, Дмитрий Марченко, Евгений Николов, Вячеслав Кирей, Юрий Наздрачов, Игорь Морозов, Евгений Мелгунов и Олег Кравец.

Сообщается, что большинство из них – жители Одесской области.

Напомним, судно "Bourbon Rhode" попало в шторм в четверг, 26 сентября. Связь с ним была потеряна. В воскресенье, 29 сентября, спасателям удалось обнаружить плот с тремя спасшимися моряками. Среди них двое украинцев и один россиянин.

Как пишет издание Fleetmon, по инсайдерской информации, "Bourbon Rhode" недавно было в доке, перед его последним рейсом в Южную Америку, где оно должно было работать по чартерной программе.

Что-то было сделано неправильно или пошло не так во время ремонта, буксир столкнулся с проблемой прежде чем попал в циклон.

Хозяин буксира - хорват, второй офицер - филиппинец, боцман из Южной Африки, слесарь-русский, остальные - украинцы.

Как сообщалось, судно с украинцами на борту пропало в Атлантическом океане.