Финансирование ФЦП по развитию оккупированных Крыма и Севастополя сократят

09:45 01.10.2019   Крым

Финансирование федеральной целевой программы по развитию оккупированных Крыма и Севастополя в 2020 году сократят на 15%. Это следует из проекта бюджета РФ, внесенного на обсуждение в Госдуму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в текущем году расходы на реализацию ФЦП составят около 156 млрд рублей. В следующем году на ФЦП планируется направить 102,2 млрд рублей, что на 15% меньше, чем было заявлено в бюджете 2019 – 2021 годов.

На 476 млн рублей меньше, чем планировалось, будет направлено на кампусы Севастопольского госуниверситета и Крымского федерального университета, но на 1,6 млрд рублей вырастет финансирование электросетевых объектов.

Кроме того, на создание центра инновационных образовательных технологий детского лагеря «Солнечный» Международного детского центра «Артек» дополнительно направят более 1,8 млрд рублей.

Добавим, что в 2021 году объем финансирования программы собираются увеличить в 3 раза к запланированному ранее: 84,6 млрд против 25,6 млрд.
 



Ще на цю тему:

07:01 01.10.2019
Знищення свободи слова у Криму та інформаційна агресія РФ
19:10 30.09.2019
ЮНЕСКО заявляє про погіршення ситуації в окупованому Криму
18:40 30.09.2019
Саженцы плохие, вино "бодяжат": В оккупированном Крыму рассказали об "особенностях" развития винодельческой отрасли
12:00 30.09.2019
В Крыму недофинансировали борьбу с экстремизмом на 80 млн рублей
10:30 30.09.2019
Военные Севастополя проходили «службу» на стройке для командира
10:45 26.09.2019
Роскомнадзор засыпал исками «Почту Крыма»
13:21 25.09.2019
Окупаційний "суддя Верховного Суду" Криму отримав 12 років з конфіскацією
19:20 24.09.2019
Жителей оккупированных Крыма и Севастополя пугают "похоронной мафией"
16:30 24.09.2019
Жители Красноперекопска и Армянска дышат хлористым водородом и оксидом углерода / Фото
11:45 24.09.2019
Про загрози людському виміру у морському секторі розповів в ОБСЄ Кримськотатарський ресурсний центр
10:30 24.09.2019
Оккупированный Крыма будет представлен на конференции по безопасности промышленных регионов России
09:15 24.09.2019
В Черном море из-за варварской добычи исчезает хамса
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:41 23.09.2019
В Баку прошла церемония открытия совместных учений «Кавказский Орел - 2019»
11:45 19.09.2019
Укладка труб на сухопутном маршруте TAP завершена на 99%
17:45 17.09.2019
Президент Турции совершит визит в Азербайджан
14:30 17.09.2019
Руководитель Госкомтаможни Азербайджана примет участие в Caspian Energy Forum Baku – 2019
Всі новини країни
Армения Армения
19:40 30.09.2019
В Армении военнослужащие ЮВО совершили марш в район проведения российско-армянского двустороннего учения / Фото
16:15 26.09.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении развернули полевые пунктов МТО и уничтожили группу диверсантов
20:20 24.09.2019
В Армении начались российско-армянские двусторонние ученя
14:45 24.09.2019
В Армении 24 сентября стартуют масштабные военные учения
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:00 30.09.2019
Історична суперечка з Болгарією може завадити вступу Північної Македонії в ЄС
17:41 27.09.2019
У Болгарії – пожежа на військовому заводі, всіх працівників евакуювали
16:00 26.09.2019
Обанкротившаяся компания Thomas Cook должна болгарским отелям 36 млн евро
11:41 23.09.2019
АЧС: болгарським фермерам виплатили 2,5 млн євро компенсацій
Всі новини країни
Греция Греция
08:01 01.10.2019
Греція задумала депортувати 10 тисяч мігрантів після пожежі на Лесбосі
20:00 30.09.2019
В Греции обезврежена банда торговцев детьми из Болгарии
14:00 30.09.2019
Российские военные инспекторы проверят полигоны Греции
13:20 30.09.2019
Греція: смертельна пожежа і заворушення у переповненому таборі для мігрантів / Фото
Всі новини країни
Грузия Грузия
15:45 30.09.2019
Грузинские депутаты не примут участие в открытии сессии ПАСЕ из-за России
14:41 27.09.2019
Посольство США в Грузии приветствует встречу Давида Залкалиани и Сергея Лаврова
08:35 27.09.2019
Глави МЗС Грузії та РФ провели переговори вперше з 2008 року
15:30 26.09.2019
ЕБРР готов подключиться к проекту Анаклийского порта
Всі новини країни
Молдова Молдова
11:30 30.09.2019
В будинок голови Вищого суду Молдови прийшли з обшуком
15:41 27.09.2019
Президент Молдовы Игорь Додон воспользовался трибуной ООН, чтобы похвалить Россию
08:55 27.09.2019
Додон сказав, що має прискорити врегулювання Придністровського конфлікту
15:00 26.09.2019
Частные компании в Молдове больше не будут охранять госучреждения
Всі новини країни
Россия Россия
10:30 01.10.2019
США працюватимуть над тим, щоб Пригожину ніде було сховатися від американського тиску
08:45 01.10.2019
В МЗС РФ відреагували на нові санкції США: антиросійський випад матиме відповідь
21:30 30.09.2019
США ввели санкции против двух россиян и трех компаний, связанных с «фабрикой троллей»
21:10 30.09.2019
Каждый четвертый рубль инвестиций в России оказался миражом
Всі новини країни
Румыния Румыния
10:25 01.10.2019
Угорщину та Румунію попросили представити нових кандидатів в Єврокомісію
19:50 30.09.2019
Румунія протягом 20 років модернізує військову базу біля Чорного моря
10:41 25.09.2019
Головним прокурором ЄС стала Лаура Ковеші
19:30 24.09.2019
Поромна переправа на кордоні України з Румунією пройшла тестове випробування / Фото
Всі новини країни
Турция Турция
10:10 01.10.2019
Туреччина вироблятиме власні військові літаки - Ердоган
08:56 01.10.2019
В Туреччині заклали перший корвет для Пакистану
16:00 30.09.2019
Четвертый отечественный корвет поступит на вооружении ВМС Турции / Фото
11:15 30.09.2019
ВВС Турции сбили беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны
Всі новини країни
Украина Украина
10:50 01.10.2019
Делегація представників авіаційних підрозділів МВС Туреччини відвідала ДП "Антонов"
10:45 01.10.2019
Гражданский журналист Нариман Мемедеминов рассказал об этапе из Крыма в РФ
10:15 01.10.2019
Латвія солідарна з Україною у бойкоті ПАРЄ
10:01 01.10.2019
Названы имена украинских моряков, потерпевших крушение в Атлантике
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд