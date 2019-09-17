Финансирование ФЦП по развитию оккупированных Крыма и Севастополя сократят
|09:45 01.10.2019
|Крым
Финансирование федеральной целевой программы по развитию оккупированных Крыма и Севастополя в 2020 году сократят на 15%. Это следует из проекта бюджета РФ, внесенного на обсуждение в Госдуму.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в текущем году расходы на реализацию ФЦП составят около 156 млрд рублей. В следующем году на ФЦП планируется направить 102,2 млрд рублей, что на 15% меньше, чем было заявлено в бюджете 2019 – 2021 годов.
На 476 млн рублей меньше, чем планировалось, будет направлено на кампусы Севастопольского госуниверситета и Крымского федерального университета, но на 1,6 млрд рублей вырастет финансирование электросетевых объектов.
Кроме того, на создание центра инновационных образовательных технологий детского лагеря «Солнечный» Международного детского центра «Артек» дополнительно направят более 1,8 млрд рублей.
Добавим, что в 2021 году объем финансирования программы собираются увеличить в 3 раза к запланированному ранее: 84,6 млрд против 25,6 млрд.
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