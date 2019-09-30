Український режисер та ексбранець Кремля Олег Сенцов назвав умови, після виконання яких з Росією можна буде говорити .

Про це він написав на власній сторінці у Facebook, передає Еспресо.

“З приводу можливих переговорів з Росією, а тим більше примирення. Особисто для мене це все можливо лише після виконання трьох умов:

Повернути всі території, які вони у нас забрали.

Компенсувати всі наші матеріальні втрати.

Публічно покаятися за всіх наших убитих і покалічених, причому робити це постійно, як тільки вони чують слово "Україна", як роблять німці, чуючи слово "Голокост", - йдеться у пості Сенцова.

Він також додав, що слід вирізняти поняття “Росія”, “росіяни” та “путінський режим”.

“Тільки після цього можна про щось з ними розмовляти. Але поки при владі в Росії нинішнє керівництво, подібні речі неможливі в принципі, тому будь-хто, хто сьогодні проти Путіна, він для мене союзник”, - резюмував Сенцов.

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