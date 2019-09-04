Макрон зустрінеться з Сенцовим у Страсбурзі - ЗМІ
|08:30 01.10.2019
|Крым
Зустріч запланована на вівторок, 1 жовтня, в Страсбурзі в кулуарах осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.
Президент Франції Еммануель Макрон проведе зустріч з українським режисером, звільненим з російської в’язниці Олегом Сенцовим, повідомляє Укрінформ з посиланням на джерело в дипломатичних колах.
Програма візиту в Страсбург передбачає, що Макрон звернеться до делегатів ПАРЄ і відповість на питання.
Нагадаємо, український режисер Олег Сенцов повернувся в Україну в рамках обміну полоненими з РФ 7 вересня. Він провів в російському полоні п'ять років.
7 вересня в Україну повернулися 11 звільнених в'язнів Кремля. Серед них - Олександр Кольченко, Павло Гриб, Володимир Балух та інші. Також були звільнені 22 моряка та двоє офіцерів СБУ.
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