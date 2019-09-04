Аксьонов не буде головою уряду анексованого Криму – ЗМІ
|08:15 01.10.2019
|Крым
Російський голова анексованого Криму Сергій Аксьонов вирішив відмовитися від суміщення посад голови Криму та керівника уряду.
Як повідомляє близьке до окупаційної влади Криму видання «Кримінформ», це випливає з порядку засідання російського парламенту Криму 1 жовтня, передає Радіо Свобода.
Повідомляється, що Аксьонов вніс на розгляд російського парламенту Криму кандидатуру Юрія Гоцанюка для призначення на посаду голови уряду. Це питання депутати розглянуть на засіданні у вівторок.
Зараз Гоцанюк очолює російський уряд Криму в статусі виконувача обов’язків віцепрем’єра, цей пост він зайняв після переобрання Аксьонова главою Криму 20 вересня.
20 вересня на сесії кримського парламенту Аксьонова переобрали на новий п’ятирічний термін главою Криму.
8 вересня російська влада провели в Криму і Севастополі вибори депутатів кримського парламенту і місцевих рад. У МЗС України назвали «юридично нікчемними» російські вибори в Криму і Севастополі та закликали міжнародне співтовариство дати «принципову оцінку» проведення цих виборів.
Європейський союз не визнає проводення 8 вересня російською владою в Криму і Севастополі вибори депутатів парламентів і місцевих рад.
11 вересня Верховна Рада України визнала нелегітимними російські вибори в Криму і Севастополі.
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