Аксьонов не буде головою уряду анексованого Криму – ЗМІ

08:15 01.10.2019   Крым

Російський голова анексованого Криму Сергій Аксьонов вирішив відмовитися від суміщення посад голови Криму та керівника уряду.

Як повідомляє близьке до окупаційної влади Криму видання «Кримінформ», це випливає з порядку засідання російського парламенту Криму 1 жовтня, передає Радіо Свобода.

Повідомляється, що Аксьонов вніс на розгляд російського парламенту Криму кандидатуру Юрія Гоцанюка для призначення на посаду голови уряду. Це питання депутати розглянуть на засіданні у вівторок.

Зараз Гоцанюк очолює російський уряд Криму в статусі виконувача обов’язків віцепрем’єра, цей пост він зайняв після переобрання Аксьонова главою Криму 20 вересня.

20 вересня на сесії кримського парламенту Аксьонова переобрали на новий п’ятирічний термін главою Криму.

8 вересня російська влада провели в Криму і Севастополі вибори депутатів кримського парламенту і місцевих рад. У МЗС України назвали «юридично нікчемними» російські вибори в Криму і Севастополі та закликали міжнародне співтовариство дати «принципову оцінку» проведення цих виборів.

Європейський союз не визнає проводення 8 вересня російською владою в Криму і Севастополі вибори депутатів парламентів і місцевих рад.

11 вересня Верховна Рада України визнала нелегітимними російські вибори в Криму і Севастополі.



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