Греція задумала депортувати 10 тисяч мігрантів після пожежі на Лесбосі
|08:01 01.10.2019
|Греция
Греція має намір депортувати 10 000 мігрантів до кінця наступного року, заявив уряд у понеділок після смертельної пожежі і зіткнень в найбільшому таборі мігрантів на Лесбосі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.
В результаті пожежі, що спалахнула в таборі Морія на острові Лесбос, загинула жінка. Пожежа, причина якої залишається невідомою, швидко переросла у сутички між прохачами притулку та поліцією. Постраждали більше десятка людей.
Морія перетворилася на невелике місто з населенням не менше 12 000 осіб, що в чотири рази перевищує її можливості. Насильство є звичайним явищем, але недільні зіткнення були найсерйознішими за багато місяців.
"Ми дійсно переживаємо національну кризу", - сказав журналістам на Лесбосі заступник міністра захисту громадян Лефтеріс Економу.
Крім збільшення числа депортацій, уряд вирішив на засіданні у понеділок зміцнити свої кордони і збудувати так звані "закриті центри" для нелегальних мігрантів і шукачів притулку, які повинні бути депортовані, сказав представник уряду Стеліос Петсас.
Він сказав, що Греція зараз має справу з "проблемою міграції, а не проблемою біженців", пославшись на національності новоприбулих. За даними Організації Об'єднаних Націй, більшість складають афганські сім'ї.
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