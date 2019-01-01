Міністр оборони Андрій Загороднюк провів зустріч з послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном, під час якої обговорив із ним продовження військово-політичного діалогу на рівні вищого керівництва і оборонних відомств двох країн.

"Під час зустрічі сторони обговорили питання військового співробітництва і можливості розвитку пріоритетних напрямків співпраці. Серед іншого під час зустрічі порушувалися питання військового та військово-технічного співробітництва. Андрій Загороднюк наголосив на незмінності євроатлантичного курсу України і пріоритетності впровадження стандартів НАТО в Збройних силах України. Міністр також поінформував іноземних гостей про напрямки реформування оборонного відомства і посилення можливостей українського війська", - повідомляється на сайті українського оборонного відомства в понеділок увечері, передає Інтерфакс-Україна.

Міністр оборони також висловив подяку французькій стороні за зусилля в рамках "нормандського формату" для припинення агресії Російської Федерації проти України і відновлення територіальної цілісності Української держави.

Також глава Міноборони вручив послу лист-запрошення міністру оборони Французької Республіки відвідати Україну з офіційним візитом.

"Пан Етьєн де Понсен привітав Андрія Загороднюка з призначенням на посаду міністра оборони і висловив надію на подальше підтримання та поглиблення дружніх відносин і конструктивного взаємовигідного співробітництва", - наголошується в повідомленні.