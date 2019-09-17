В аннексированном Крыму зафиксировано ухудшение ситуации с правами и свободами человека
|07:15 01.10.2019
|Крым
В аннексированном Крыму зафиксировано ухудшение ситуации с правами и свободами человека, прежде всего, украинцев и крымских татар.
Об этом говорится в докладе ЮНЕСКО (учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры — ред.) по ситуации во временно оккупированном Крыму в сферах образования, науки, культуры, распространения информации и функционирования СМИ, сообщает пресс-служба МИД Украины, передает QHA.
В документе констатируется дальнейшее ухудшение ситуации на полуострове во всех сферах компетенции организации.
В частности, в аннексированном Крыму грубо нарушаются права украинцев и крымских татар на образование и культуру. Журналистов преследуют, незаконно арестовывают, а СМИ всячески препятствуют свободно распространять информацию и осуществлять свою деятельность.
Действия российской оккупационной власти реально угрожает сохранению универсальной культурной и исторической ценности и подлинности украинских объектов культурного наследия, в том числе объекта «Древний город Херсонес Таврический и его хора» — из Списка всемирного наследия ЮНЕСКО и Ханского дворца в Бахчисарае, — подчеркивается в докладе.
25 сентября посол Украины во Франции Олег Шамшур в штаб-квартире ЮНЕСКО, где обсуждался мониторинг ситуации во временно оккупированном Россией Крыму, сообщил, что ситуация с правами человека в Крыму имеет явную тенденцию к дальнейшему обострению.
По словам Шамшура, различные формы злоупотреблений, связанных с правами человека, вызваны продолжающимся отказом России в свободном доступе на полуостров представителей международных организаций, которые проводят контроль за соблюдением прав человека.
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