Протягом останніх п’яти років правозахисники зібрали інформацію про більш ніж 300 випадків тиску на журналістів в Криму. У цьому списку фізичні напади, тортури, свавільні затримання, захоплення майна, обшуки, погрози, психологічний тиск, заборони знімання та відмови в доступі до інформації.

Про це повідомили учасники прес-конференції в Києві 30 вересня 2019 року.

“На початку окупації незалежні медіа у Криму були фактично знищені. Ситуація ускладнюється ще й тим, що зараз окупанти системно блокують незалежні українські медіа, які мовлять на територію з материка”, – заявила медіаекспертка Кримської правозахисної групи (КПГ) Ірина Сєдова.

За інформацією КПГ, станом на вересень 2019 року, щонайменше у десяти великих населених пунктах північного Криму на всіх FM-частотах українських радіостанцій мовлять російські станції.

“Така ситуація зафіксована в тому числі в містах Джанкой, Армянськ і Красноперекопськ. Ще в дев’яти населених пунктах на цій території українські радіостанції заблоковані частково. Для блокування радіосигналу російська влада навмисно вмикає на цих же частотах російські та підконтрольні РФ кримські радіостанції або встановлює обладнання, яке заглушає радіосигнал українських станцій», – розповіла Сєдова.

Медіаекспертка КПГ також зазначила, що в Криму станом на кінець вересня, щонайменше 18 популярних українських інформаційних інтернет-ресурсів повністю заблоковані в Криму.

“Десять кримських провайдерів в дев’яти містах Криму повністю блокують вісімнадцять українських інформаційних сайтів і дві соціальні мережі. Ці провайдери також блокують сайти Меджлісу кримськотатарського народу, “Хізб ут-Тахрір” і “Свідків Єгови”. Ще як мінімум сім українських інформаційних сайтів у цих провайдерів доступні тільки в деяких провайдерів”, – повідомила Сєдова.

В таких умовах громадянська журналістика в Криму ґрунтується на тому, що звичайні люди беруть активну участь в процесі збору, аналізу та поширенню інформації про арешти і обшуки «з перших вуст». Нерідко сюжети громадянських журналістів привертають аудиторію в інтернеті, яку можна порівняти з аудиторією професійних ЗМІ.

“Саме через таку діяльність як мінімум дев’ять громадянських журналістів зараз перебувають у СІЗО по справі “кримських мусульман”. Серед них Сервер Мустафаєв – координатор “Кримської солідарності”, громадянські журналісти Ремзі Бекіров, Осман Аріфмеметов, Наріман Мемедемінов та інші активісти цієї ініціативи. Це кримські татари, заарештовані за свою інформаційну і правозахисну діяльність. Спочатку вони висвітлювали обшуки, арешти та інші порушення прав людини, а потім заарештували їх. Зараз російський прокурор запросив для Нарімана Мемедемінова 6 років позбавлення волі. Найближчим часом йому винесуть цей несправедливий вирок», – розповіла громадянська журналістка з Криму Лутфіє Зудієва.

Вона також стала жертвою переслідування, після того, як 30 травня російські силовики в Джанкої та Бахчисараї затримали її та активістку Муміне Салієву, звинувативши їх у «демонстрації забороненої символіки». Пізніше обох жінок відпустили, відкривши адміністративні справи.

Лутфіє закликала медіаспільноту України об’єднатися і публічно висловити свою солідарність й підтримку Наріману Мемедемінову та іншим несправедливо позбавленим волі громадянським журналістам Криму.

В свою чергу керівниця Центру прав людини ZMINA Тетяна Печончик наголосила, що громадянське суспільство України також має докладати всіх зусиль, щоб українські медіа приділяли ситуації з правами людини у Криму якомога більше уваги.

“Завтра у Вінниці відбудуться заходи в рамках нашого регіонального прес-туру на підтримку в’язнів Кремля. Вінниця – дев’яте місто з десяти у цьому регіональному турі, який з кінця серпня проводить коаліція українських правозахисних організацій. Метою акції є привернення уваги громадськості до українських політичних в’язнів, яких утримує російська влада, у тому числі кримських татар. Однією з головних ідей проведення акцій є підтримка самих політв’язнів та їхніх родин і прояв солідарності”, – розповіла Тетяна Печончик.

Вона також додала, що подібних акцій треба проводити якомога більше, щоб максимальна кількість людей дізнавалася, що насправді відбувається у Криму. Також правозахисниця закликала журналістів самостійно шукати перевірену інформацію про те, що насправді відбувається на півострові, щоб привертати більше уваги до проблем жителів окупованих територій і порушення їхніх прав.

Для того, щоб протистояти знищенню свободи слова у Криму, українському суспільству треба привертати якомога більше уваги до всіх порушень свободи слова не тільки в Україні, а і на всіх міжнародних майданчиках, додала юристка Крим-СОС Ольга Куришко.

“На цьому тижні завершилася конференція з людського виміру ОБСЄ, яка щорічно проходить у Варшаві. На сесіях по свободі вираження поглядів майже не було представників незалежного громадянського суспільства з України. Натомість підконтрольні Кремлю організації розповсюджували відверту брехню, в тому числі про стан свободи слова у Криму. Цю ситуацію не можна випускати з під контролю. Ми вимагаємо від міжнародних організацій та урядів посилювати тиск на Російську Федерацію, щоб вона негайно звільнила всіх ув’язнених журналістів та припинила всі інші порушення свободи слова у Криму”, – заявила Ольга Куришко.