Росія готує провокаційний "кримський форум" у Стамбулі — дипломат

21:40 30.09.2019   Крым

Посольство України в Туреччині викрило чергову провокацію РФ — спробу легітимізувати окупацію Криму, готуючи в Стамбулі "Турецько-кримський економічний форум". 

Про це в коментарі Укрінформу розповів Надзвичайний та Повноважний посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

"Проведення цього заходу - це спроба приховати за красивими словами провокативні дії. Це чітка спроба російського окупанта легітимізувати окупацію Криму. Ми довели до відома турецької сторони нашу стурбованість і занепокоєння спланованим черговим провокативним заходом, т.з. окупаційної влади, спільно з місцевими маргіналами, які прикриваючись назвою "Економічний форумом у Стамбулі" намагаються провести захід із залученням якомога більшої аудиторії та місцевих мас-медіа", - сказав посол.

Дипломат повідомив, що Посольство України в Туреччині перебуває в прямому контакті з МЗС Туреччини та місцевою владою з цього питання, зокрема було проведено відповідні зустрічі, направлено ноту до МЗС Туреччині, також звернення у центральні промислові, комерційні спілки, аби ті довели до відома в регіонах та попередили про неучасть в такого роду заходах.

"В МЗС Туреччини ми вчергове отримали чіткі запевнення, що турецька позиція тверда, незмінна, базується на підтримці територіальної цілісності, суверенітету України і невизнання окупації Криму. Таким чином, можемо говорити про відсутність офіційних турецьких чинників, відсутність висвітлення цієї події центральними мас-медіа в Туреччині", - додав Сибіга.

Він також розповів, що спроби такого характеру не поодинокі в Туреччині, й Посольство систематично викриває подібні провокації.

"Це — не перший випадок. Ми фактично бачимо систематичні спроби організовувати подібні заходи з представниками окупаційної влади чи на території Туреччини, чи намагання запросити турецьку сторону до участі у відповідних заходах на окупованому півострові. Ці спроби ведуться постійно і ми це все відслідковуємо й реагуємо", - вказав дипломат.



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