США ввели санкции против двух россиян и трех компаний, связанных с «фабрикой троллей»

21:30 30.09.2019   Россия

Минфин США объявил о санкциях в отношении двух россиян и трех компаний, связанных с бизнесменом Евгением Пригожиным и Агентством интернет-исследований («фабрика троллей»). 

Об этом сообщается на сайте ведомства, пишет ghall.com

Ограничительные меры связаны с возможным вмешательством в американские выборы. 

Под санкции попали россияне Денис Кузмин и Игорь Нестеров, которые связаны с «фабрикой троллей». Кроме того, санкции ввели против трех компаний — Beratex Group, Autoplex Transport и Linburg Industries, которые Минфин США связал с Евгением Пригожиным. В санкционные списки также включили судно St Vitamin, связанное с Beratex Group, а также три самолета, которые связаны с попавшими под санкции компаниями. 

В феврале 2018 года американские власти предъявили обвинение 13 россиянам и трем организациям по делу о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США. Среди обвиняемых Агентство интернет-исследований, известное как «фабрика троллей», и бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с «фабрикой троллей». Позже против них были введены санкции.



Ще на цю тему:

10:30 01.10.2019
США працюватимуть над тим, щоб Пригожину ніде було сховатися від американського тиску
08:45 01.10.2019
В МЗС РФ відреагували на нові санкції США: антиросійський випад матиме відповідь
16:30 30.09.2019
Левада-центр: Реальный уровень бедности в России в три раза выше официального
15:00 30.09.2019
Великобритания обещает усилить санкции против РФ после Brexit
12:41 27.09.2019
У Лаврова истерично отреагировали на 75-е санкции со стороны США
08:45 27.09.2019
Санкції — єдиний дієвий спосіб тиску на зовнішню політику Росії
08:20 27.09.2019
США розширили санкції проти Росії
11:15 20.09.2019
Путин заявил об импортозамещении по 350 образцам российского вооружения и техники
10:30 20.09.2019
Крупнейший в России завод троллейбусов проводит массовые сокращения
08:30 20.09.2019
Подсанкционный «Калашников» сменил руководителя
15:41 13.09.2019
Кремль не оцінив слова Зеленського про санкції
20:10 12.09.2019
Бюджет Газпрома "трещит по швам": только на трубопроводы не хватает 427 миллиардов рублей
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:41 23.09.2019
В Баку прошла церемония открытия совместных учений «Кавказский Орел - 2019»
11:45 19.09.2019
Укладка труб на сухопутном маршруте TAP завершена на 99%
17:45 17.09.2019
Президент Турции совершит визит в Азербайджан
14:30 17.09.2019
Руководитель Госкомтаможни Азербайджана примет участие в Caspian Energy Forum Baku – 2019
Всі новини країни
Армения Армения
19:40 30.09.2019
В Армении военнослужащие ЮВО совершили марш в район проведения российско-армянского двустороннего учения / Фото
16:15 26.09.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении развернули полевые пунктов МТО и уничтожили группу диверсантов
20:20 24.09.2019
В Армении начались российско-армянские двусторонние ученя
14:45 24.09.2019
В Армении 24 сентября стартуют масштабные военные учения
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:00 30.09.2019
Історична суперечка з Болгарією може завадити вступу Північної Македонії в ЄС
17:41 27.09.2019
У Болгарії – пожежа на військовому заводі, всіх працівників евакуювали
16:00 26.09.2019
Обанкротившаяся компания Thomas Cook должна болгарским отелям 36 млн евро
11:41 23.09.2019
АЧС: болгарським фермерам виплатили 2,5 млн євро компенсацій
Всі новини країни
Греция Греция
08:01 01.10.2019
Греція задумала депортувати 10 тисяч мігрантів після пожежі на Лесбосі
20:00 30.09.2019
В Греции обезврежена банда торговцев детьми из Болгарии
14:00 30.09.2019
Российские военные инспекторы проверят полигоны Греции
13:20 30.09.2019
Греція: смертельна пожежа і заворушення у переповненому таборі для мігрантів / Фото
Всі новини країни
Грузия Грузия
15:45 30.09.2019
Грузинские депутаты не примут участие в открытии сессии ПАСЕ из-за России
14:41 27.09.2019
Посольство США в Грузии приветствует встречу Давида Залкалиани и Сергея Лаврова
08:35 27.09.2019
Глави МЗС Грузії та РФ провели переговори вперше з 2008 року
15:30 26.09.2019
ЕБРР готов подключиться к проекту Анаклийского порта
Всі новини країни
Молдова Молдова
11:30 30.09.2019
В будинок голови Вищого суду Молдови прийшли з обшуком
15:41 27.09.2019
Президент Молдовы Игорь Додон воспользовался трибуной ООН, чтобы похвалить Россию
08:55 27.09.2019
Додон сказав, що має прискорити врегулювання Придністровського конфлікту
15:00 26.09.2019
Частные компании в Молдове больше не будут охранять госучреждения
Всі новини країни
Россия Россия
10:30 01.10.2019
США працюватимуть над тим, щоб Пригожину ніде було сховатися від американського тиску
08:45 01.10.2019
В МЗС РФ відреагували на нові санкції США: антиросійський випад матиме відповідь
21:30 30.09.2019
США ввели санкции против двух россиян и трех компаний, связанных с «фабрикой троллей»
21:10 30.09.2019
Каждый четвертый рубль инвестиций в России оказался миражом
Всі новини країни
Румыния Румыния
10:25 01.10.2019
Угорщину та Румунію попросили представити нових кандидатів в Єврокомісію
19:50 30.09.2019
Румунія протягом 20 років модернізує військову базу біля Чорного моря
10:41 25.09.2019
Головним прокурором ЄС стала Лаура Ковеші
19:30 24.09.2019
Поромна переправа на кордоні України з Румунією пройшла тестове випробування / Фото
Всі новини країни
Турция Турция
10:10 01.10.2019
Туреччина вироблятиме власні військові літаки - Ердоган
08:56 01.10.2019
В Туреччині заклали перший корвет для Пакистану
16:00 30.09.2019
Четвертый отечественный корвет поступит на вооружении ВМС Турции / Фото
11:15 30.09.2019
ВВС Турции сбили беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны
Всі новини країни
Украина Украина
10:50 01.10.2019
Делегація представників авіаційних підрозділів МВС Туреччини відвідала ДП "Антонов"
10:45 01.10.2019
Гражданский журналист Нариман Мемедеминов рассказал об этапе из Крыма в РФ
10:15 01.10.2019
Латвія солідарна з Україною у бойкоті ПАРЄ
10:01 01.10.2019
Названы имена украинских моряков, потерпевших крушение в Атлантике
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд