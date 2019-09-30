Минфин США объявил о санкциях в отношении двух россиян и трех компаний, связанных с бизнесменом Евгением Пригожиным и Агентством интернет-исследований («фабрика троллей»).

Об этом сообщается на сайте ведомства, пишет ghall.com.

Ограничительные меры связаны с возможным вмешательством в американские выборы.

Под санкции попали россияне Денис Кузмин и Игорь Нестеров, которые связаны с «фабрикой троллей». Кроме того, санкции ввели против трех компаний — Beratex Group, Autoplex Transport и Linburg Industries, которые Минфин США связал с Евгением Пригожиным. В санкционные списки также включили судно St Vitamin, связанное с Beratex Group, а также три самолета, которые связаны с попавшими под санкции компаниями.

В феврале 2018 года американские власти предъявили обвинение 13 россиянам и трем организациям по делу о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США. Среди обвиняемых Агентство интернет-исследований, известное как «фабрика троллей», и бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с «фабрикой троллей». Позже против них были введены санкции.