Во время заседания Южного окружного военного суда в российском Ростове-на-Дону по ялтинскому «делу Хизб ут-Тахрир», свидетель со стороны обвинения заявил, что под протоколами стоят не его подписи.

Об этом корреспонденту Крым.Реалии рассказал адвокат Айдер Азаматов.

«Сегодня был удивительный день в этом процессе, мы допрашивали свидетеля со стороны обвинения Руслана Кудрявцева. По его словам, принять участие в следственных действиях в качестве понятого, пригласил его товарищ, который работает в ФСБ и провел к следователю, который занимается делом фигурантов «ялтинской шестерки». Следователь Сергей Бушуев пригласил его в кабинет, разъяснил процедуру, но не просматривал диски с видео и аудиофайлами, на которых и строится все обвинение по отношению к нашим подзащитным», – рассказал Азаматов.

Защитник добавил, что во время допроса уточнил у свидетеля, читал ли он протокол. На что Кудрявцев ответил отрицательно, сославшись на то, что «доверял своему знакомому из ФСБ и не стал читать документ».

«Находясь в суде, я показал свидетелю протокол, на котором якобы стояла его подпись. Кудрявцев заявил, что подпись под протоколом стоит не его. Его подпись выглядит по-другому. То есть налицо – фальсификация документа. Если идти по цепочке, то именно этот протокол стал основой проведения лингвистико-религиеведческой экспертизы, на которой и основывается все обвинение в сторону наших подзащитных. Значит вся экспертиза проведена незаконно. Мы надеемся, что суд обратит свое внимание на это и сделает соответствующие выводы», – добавил адвокат.

Во время заседаний, 30 сентября, в качестве свидетеля со стороны защиты был заявлен глава информационного офиса «Хизб ут-Тахрир» в Украине​ Фазыл Амзаев. Судья Роман Сапрунов не удовлетворил это ходатайство.

«Учитывая, что Фазыл Амзаев находится на материковой части Украины, суд пояснил, что его невозможно допросить через видеосвязь из другого государства. А ехать в Россию Амзаеву попросту опасно, потому что может начаться политическое преследование», – сказал Азаматов.

Следующее судебное заседание по делу состоится 1 октября 2019 года.

4 апреля сообщалось, что Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону второй раз начал рассматривать по существу «ялтинское дело Хизб ут-Тахрир».

Обвиняемые по этому делу Арсен Джеппаров, Рефат Алимов, Эмир-Усеин Куку, Муслим Алиев, Инвер Бекиров и Вадим Сирук были задержаны в феврале-апреле 2016 года в Ялте. Их обвиняют в причастности к запрещенной в России исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир».

Министерство иностранных дел Украины требует от России освободить фигурантов ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир».