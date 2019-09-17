Адвокат заявляет о фасильсификации документа в ялтинском «деле Хизб ут-Тахрир»

21:20 30.09.2019   Крым

Во время заседания Южного окружного военного суда в российском Ростове-на-Дону по ялтинскому «делу Хизб ут-Тахрир», свидетель со стороны обвинения заявил, что под протоколами стоят не его подписи. 

Об этом корреспонденту Крым.Реалии рассказал адвокат Айдер Азаматов.

«Сегодня был удивительный день в этом процессе, мы допрашивали свидетеля со стороны обвинения Руслана Кудрявцева. По его словам, принять участие в следственных действиях в качестве понятого, пригласил его товарищ, который работает в ФСБ и провел к следователю, который занимается делом фигурантов «ялтинской шестерки». Следователь Сергей Бушуев пригласил его в кабинет, разъяснил процедуру, но не просматривал диски с видео и аудиофайлами, на которых и строится все обвинение по отношению к нашим подзащитным», – рассказал Азаматов.

Защитник добавил, что во время допроса уточнил у свидетеля, читал ли он протокол. На что Кудрявцев ответил отрицательно, сославшись на то, что «доверял своему знакомому из ФСБ и не стал читать документ».

«Находясь в суде, я показал свидетелю протокол, на котором якобы стояла его подпись. Кудрявцев заявил, что подпись под протоколом стоит не его. Его подпись выглядит по-другому. То есть налицо – фальсификация документа. Если идти по цепочке, то именно этот протокол стал основой проведения лингвистико-религиеведческой экспертизы, на которой и основывается все обвинение в сторону наших подзащитных. Значит вся экспертиза проведена незаконно. Мы надеемся, что суд обратит свое внимание на это и сделает соответствующие выводы», – добавил адвокат.

Во время заседаний, 30 сентября, в качестве свидетеля со стороны защиты был заявлен глава информационного офиса «Хизб ут-Тахрир» в Украине​ Фазыл Амзаев. Судья Роман Сапрунов не удовлетворил это ходатайство.

«Учитывая, что Фазыл Амзаев находится на материковой части Украины, суд пояснил, что его невозможно допросить через видеосвязь из другого государства. А ехать в Россию Амзаеву попросту опасно, потому что может начаться политическое преследование», – сказал Азаматов.

Следующее судебное заседание по делу состоится 1 октября 2019 года.

4 апреля сообщалось, что Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону второй раз начал рассматривать по существу «ялтинское дело Хизб ут-Тахрир».

Обвиняемые по этому делу Арсен Джеппаров, Рефат Алимов, Эмир-Усеин Куку, Муслим Алиев, Инвер Бекиров и Вадим Сирук были задержаны в феврале-апреле 2016 года в Ялте. Их обвиняют в причастности к запрещенной в России исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир».

Министерство иностранных дел Украины требует от России освободить фигурантов ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир».



Ще на цю тему:

10:45 01.10.2019
Гражданский журналист Нариман Мемедеминов рассказал об этапе из Крыма в РФ
20:20 30.09.2019
Зудиева рассказала, как оккупанты фабрикуют «дела» против крымских татар / Видео
10:50 30.09.2019
Місія ООН з прав людини закликає Росію скасувати заборону Меджлісу
08:20 30.09.2019
Двох фігурантів бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" відправили у ШІЗО
20:55 27.09.2019
В Україні відкрили справу через обшуки ФСБ у члена Меджлісу
19:01 27.09.2019
Обшук у Судаку: окупанти забрали у Аметова посвідчення Меджлісу
15:55 27.09.2019
Окупанти прийшли із обшуком до голови Судакського регіонального Меджлісу
15:21 27.09.2019
Російський прокурор просить блогеру Мемедемінову шість років тюрми
13:01 27.09.2019
В суде по "делу" гражданского журналиста Наримана Мемедеминова перейдут к прениям
08:40 27.09.2019
Суд у Росії відмовив у допиті свідків, що могли розповісти про журналістську роботу Мемедемінова
08:10 27.09.2019
"Прокурор" не зміг пояснити, з якого приводу порушили "справу Хізб ут-Тахрір"
12:30 26.09.2019
Окупанти відпустили з відділення поліції асудженого у “справі Веджіє Кашка”
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:41 23.09.2019
В Баку прошла церемония открытия совместных учений «Кавказский Орел - 2019»
11:45 19.09.2019
Укладка труб на сухопутном маршруте TAP завершена на 99%
17:45 17.09.2019
Президент Турции совершит визит в Азербайджан
14:30 17.09.2019
Руководитель Госкомтаможни Азербайджана примет участие в Caspian Energy Forum Baku – 2019
Всі новини країни
Армения Армения
19:40 30.09.2019
В Армении военнослужащие ЮВО совершили марш в район проведения российско-армянского двустороннего учения / Фото
16:15 26.09.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении развернули полевые пунктов МТО и уничтожили группу диверсантов
20:20 24.09.2019
В Армении начались российско-армянские двусторонние ученя
14:45 24.09.2019
В Армении 24 сентября стартуют масштабные военные учения
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:00 30.09.2019
Історична суперечка з Болгарією може завадити вступу Північної Македонії в ЄС
17:41 27.09.2019
У Болгарії – пожежа на військовому заводі, всіх працівників евакуювали
16:00 26.09.2019
Обанкротившаяся компания Thomas Cook должна болгарским отелям 36 млн евро
11:41 23.09.2019
АЧС: болгарським фермерам виплатили 2,5 млн євро компенсацій
Всі новини країни
Греция Греция
08:01 01.10.2019
Греція задумала депортувати 10 тисяч мігрантів після пожежі на Лесбосі
20:00 30.09.2019
В Греции обезврежена банда торговцев детьми из Болгарии
14:00 30.09.2019
Российские военные инспекторы проверят полигоны Греции
13:20 30.09.2019
Греція: смертельна пожежа і заворушення у переповненому таборі для мігрантів / Фото
Всі новини країни
Грузия Грузия
15:45 30.09.2019
Грузинские депутаты не примут участие в открытии сессии ПАСЕ из-за России
14:41 27.09.2019
Посольство США в Грузии приветствует встречу Давида Залкалиани и Сергея Лаврова
08:35 27.09.2019
Глави МЗС Грузії та РФ провели переговори вперше з 2008 року
15:30 26.09.2019
ЕБРР готов подключиться к проекту Анаклийского порта
Всі новини країни
Молдова Молдова
11:30 30.09.2019
В будинок голови Вищого суду Молдови прийшли з обшуком
15:41 27.09.2019
Президент Молдовы Игорь Додон воспользовался трибуной ООН, чтобы похвалить Россию
08:55 27.09.2019
Додон сказав, що має прискорити врегулювання Придністровського конфлікту
15:00 26.09.2019
Частные компании в Молдове больше не будут охранять госучреждения
Всі новини країни
Россия Россия
10:30 01.10.2019
США працюватимуть над тим, щоб Пригожину ніде було сховатися від американського тиску
08:45 01.10.2019
В МЗС РФ відреагували на нові санкції США: антиросійський випад матиме відповідь
21:30 30.09.2019
США ввели санкции против двух россиян и трех компаний, связанных с «фабрикой троллей»
21:10 30.09.2019
Каждый четвертый рубль инвестиций в России оказался миражом
Всі новини країни
Румыния Румыния
10:25 01.10.2019
Угорщину та Румунію попросили представити нових кандидатів в Єврокомісію
19:50 30.09.2019
Румунія протягом 20 років модернізує військову базу біля Чорного моря
10:41 25.09.2019
Головним прокурором ЄС стала Лаура Ковеші
19:30 24.09.2019
Поромна переправа на кордоні України з Румунією пройшла тестове випробування / Фото
Всі новини країни
Турция Турция
10:10 01.10.2019
Туреччина вироблятиме власні військові літаки - Ердоган
08:56 01.10.2019
В Туреччині заклали перший корвет для Пакистану
16:00 30.09.2019
Четвертый отечественный корвет поступит на вооружении ВМС Турции / Фото
11:15 30.09.2019
ВВС Турции сбили беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны
Всі новини країни
Украина Украина
10:50 01.10.2019
Делегація представників авіаційних підрозділів МВС Туреччини відвідала ДП "Антонов"
10:45 01.10.2019
Гражданский журналист Нариман Мемедеминов рассказал об этапе из Крыма в РФ
10:15 01.10.2019
Латвія солідарна з Україною у бойкоті ПАРЄ
10:01 01.10.2019
Названы имена украинских моряков, потерпевших крушение в Атлантике
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд