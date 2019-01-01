Каждый четвертый рубль инвестиций в России оказался миражом
|21:10 30.09.2019
|Россия
К ускорению российской экономики, от которой власти ждут прорыва и роста выше мировых темпов, подключились инвесторы из невидимого мира.
Из 6,695 триллиона рублей инвестиций, о которых Росстат отчитался по итогам первого полугодия, только 5,041 триллиона напрямую подтверждаются отчетностью компаний, сообщает finanz.ru.
Оставшиеся 1,654 триллиона рублей, или 25% итоговой суммы, являются результатом математических досчетов, а не реально собранных данных. Это инвестиции, которые Росстат классифицирует как «не наблюдаемые прямыми статистическими методами». К ним относятся, в частности, капитальные вложения малого бизнеса.
Если же исключить эти досчеты и рассматривать только прямую статистику по предприятиям, то вместо 0,6% роста инвестиций за полугодие, в стране придется зафиксировать их сокращение на 1,1%, подсчитали эксперты «Центра развития» Высшей школы экономики.
Это означает, весь скромный прирост инвестиций, который Росстат включил в статистику по ВВП, пришелся на «скрытую экономическую активность» и малый бизнес, где, согласно официальной статистике, второй год подряд наблюдается настоящий бум: в прошлом году «невидимые инвестиции» составили 4,388 триллиона рублей, показав скачок более чем на 10%, а за январь-июнь этого года прибавили еще 5,8%.
Такого рода дооценки носят предварительный характер и могут быть уточнены позднее, напоминают в ВШЭ.
Что касается крупных и средних компаний, которые сдают отчетность в Росстат, то они нарастили инвестиции в секторе добычи полезных ископаемых (на 5,1%), тогда как в обрабатывающей промышленности прирост оказался нулевым.
Хотя на треть увеличились инвестиции в химической промышленности, фармацевтике и производстве одежды, этот прирост был полностью нивелирован спадом в автопроме (на 8%), металлообработке (на 8.3%) и производстве продуктов питания (на 2,8%).
«Отраслей, сокращающих инвестиции при росте производства, уже больше, чем увеличивающих, чего ранее не наблюдалось. Такая ситуация может ассоциироваться с ослаблением желания инвестировать в силу усиления действия каких-то общеизвестных ограничений экономической
внутри России, - в частности, налоговой нагрузки на фоне повышения в этом году НДС», - констатируют в ВШЭ.
О резком падении интереса к инвестициям говорит и динамка балансовой прибыли в экономике: если в прошлом году 95,7% прибыли ушло на инвестиции, то в этом только 62,7%.
Ще на цю тему:
В РФ таинственный инвестор заработал на атаке на саудовские нефтяные объекты / Фото
Иностранный бизнес уходит из России с рекордной скоростью
Инвесторы уходят с российского рынка в ожидании расширения санкций
Роснефть выдала аванс Курдистану в $1,3 млрд под поставки нефти
Зарубежные инвестиции в российские коммерческие объекты упали до 10-летнего минимума
Иностранные инвесторы вывели из «скучных» российских акций $435 млн
МЭР считает необходимым рост инвестиций в России на 7-8% ежегодно
Иностранные инвесторы отметили ухудшение делового климата в России
Отток средств из инвестирующих в РФ фондов нарастает
Иностранные инвесторы начали распродавать акции компаний РФ