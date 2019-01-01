Каждый четвертый рубль инвестиций в России оказался миражом

21:10 30.09.2019   Россия

К ускорению российской экономики, от которой власти ждут прорыва и роста выше мировых темпов, подключились инвесторы из невидимого мира.

Из 6,695 триллиона рублей инвестиций, о которых Росстат отчитался по итогам первого полугодия, только 5,041 триллиона напрямую подтверждаются отчетностью компаний, сообщает finanz.ru.

Оставшиеся 1,654 триллиона рублей, или 25% итоговой суммы, являются результатом математических досчетов, а не реально собранных данных. Это инвестиции, которые Росстат классифицирует как «не наблюдаемые прямыми статистическими методами». К ним относятся, в частности, капитальные вложения малого бизнеса.

Если же исключить эти досчеты и рассматривать только прямую статистику по предприятиям, то вместо 0,6% роста инвестиций за полугодие, в стране придется зафиксировать их сокращение на 1,1%, подсчитали эксперты «Центра развития» Высшей школы экономики.

Это означает, весь скромный прирост инвестиций, который Росстат включил в статистику по ВВП, пришелся на «скрытую экономическую активность» и малый бизнес, где, согласно официальной статистике, второй год подряд наблюдается настоящий бум: в прошлом году «невидимые инвестиции» составили 4,388 триллиона рублей, показав скачок более чем на 10%, а за январь-июнь этого года прибавили еще 5,8%.

Такого рода дооценки носят предварительный характер и могут быть уточнены позднее, напоминают в ВШЭ.

Что касается крупных и средних компаний, которые сдают отчетность в Росстат, то они нарастили инвестиции в секторе добычи полезных ископаемых (на 5,1%), тогда как в обрабатывающей промышленности прирост оказался нулевым.

Хотя на треть увеличились инвестиции в химической промышленности, фармацевтике и производстве одежды, этот прирост был полностью нивелирован спадом в автопроме (на 8%), металлообработке (на 8.3%) и производстве продуктов питания (на 2,8%).

«Отраслей, сокращающих инвестиции при росте производства, уже больше, чем увеличивающих, чего ранее не наблюдалось. Такая ситуация может ассоциироваться с ослаблением желания инвестировать в силу усиления действия каких-то общеизвестных ограничений экономической
внутри России, - в частности, налоговой нагрузки на фоне повышения в этом году НДС», - констатируют в ВШЭ.

О резком падении интереса к инвестициям говорит и динамка балансовой прибыли в экономике: если в прошлом году 95,7% прибыли ушло на инвестиции, то в этом только 62,7%.



Ще на цю тему:

20:00 20.09.2019
В РФ таинственный инвестор заработал на атаке на саудовские нефтяные объекты / Фото
08:02 19.01.2018
Иностранный бизнес уходит из России с рекордной скоростью
08:51 27.12.2017
Инвесторы уходят с российского рынка в ожидании расширения санкций
14:15 14.11.2017
Роснефть выдала аванс Курдистану в $1,3 млрд под поставки нефти
11:12 04.07.2017
Четвертый месяц подряд иностранные инвесторы сокращают вложения в активы РФ
19:44 23.01.2017
Зарубежные инвестиции в российские коммерческие объекты упали до 10-летнего минимума
08:14 01.12.2016
Инвесторы из Турции могут участвовать в строительстве Каспийского хаба в Дагестане
12:35 20.06.2016
Иностранные инвесторы вывели из «скучных» российских акций $435 млн
21:30 23.05.2016
МЭР считает необходимым рост инвестиций в России на 7-8% ежегодно
17:58 21.03.2016
Иностранные инвесторы отметили ухудшение делового климата в России
22:45 03.02.2016
Отток средств из инвестирующих в РФ фондов нарастает
21:19 25.01.2016
Иностранные инвесторы начали распродавать акции компаний РФ
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:41 23.09.2019
В Баку прошла церемония открытия совместных учений «Кавказский Орел - 2019»
11:45 19.09.2019
Укладка труб на сухопутном маршруте TAP завершена на 99%
17:45 17.09.2019
Президент Турции совершит визит в Азербайджан
14:30 17.09.2019
Руководитель Госкомтаможни Азербайджана примет участие в Caspian Energy Forum Baku – 2019
Всі новини країни
Армения Армения
19:40 30.09.2019
В Армении военнослужащие ЮВО совершили марш в район проведения российско-армянского двустороннего учения / Фото
16:15 26.09.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении развернули полевые пунктов МТО и уничтожили группу диверсантов
20:20 24.09.2019
В Армении начались российско-армянские двусторонние ученя
14:45 24.09.2019
В Армении 24 сентября стартуют масштабные военные учения
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:00 30.09.2019
Історична суперечка з Болгарією може завадити вступу Північної Македонії в ЄС
17:41 27.09.2019
У Болгарії – пожежа на військовому заводі, всіх працівників евакуювали
16:00 26.09.2019
Обанкротившаяся компания Thomas Cook должна болгарским отелям 36 млн евро
11:41 23.09.2019
АЧС: болгарським фермерам виплатили 2,5 млн євро компенсацій
Всі новини країни
Греция Греция
08:01 01.10.2019
Греція задумала депортувати 10 тисяч мігрантів після пожежі на Лесбосі
20:00 30.09.2019
В Греции обезврежена банда торговцев детьми из Болгарии
14:00 30.09.2019
Российские военные инспекторы проверят полигоны Греции
13:20 30.09.2019
Греція: смертельна пожежа і заворушення у переповненому таборі для мігрантів / Фото
Всі новини країни
Грузия Грузия
15:45 30.09.2019
Грузинские депутаты не примут участие в открытии сессии ПАСЕ из-за России
14:41 27.09.2019
Посольство США в Грузии приветствует встречу Давида Залкалиани и Сергея Лаврова
08:35 27.09.2019
Глави МЗС Грузії та РФ провели переговори вперше з 2008 року
15:30 26.09.2019
ЕБРР готов подключиться к проекту Анаклийского порта
Всі новини країни
Молдова Молдова
11:30 30.09.2019
В будинок голови Вищого суду Молдови прийшли з обшуком
15:41 27.09.2019
Президент Молдовы Игорь Додон воспользовался трибуной ООН, чтобы похвалить Россию
08:55 27.09.2019
Додон сказав, що має прискорити врегулювання Придністровського конфлікту
15:00 26.09.2019
Частные компании в Молдове больше не будут охранять госучреждения
Всі новини країни
Россия Россия
10:30 01.10.2019
США працюватимуть над тим, щоб Пригожину ніде було сховатися від американського тиску
08:45 01.10.2019
В МЗС РФ відреагували на нові санкції США: антиросійський випад матиме відповідь
21:30 30.09.2019
США ввели санкции против двух россиян и трех компаний, связанных с «фабрикой троллей»
21:10 30.09.2019
Каждый четвертый рубль инвестиций в России оказался миражом
Всі новини країни
Румыния Румыния
10:25 01.10.2019
Угорщину та Румунію попросили представити нових кандидатів в Єврокомісію
19:50 30.09.2019
Румунія протягом 20 років модернізує військову базу біля Чорного моря
10:41 25.09.2019
Головним прокурором ЄС стала Лаура Ковеші
19:30 24.09.2019
Поромна переправа на кордоні України з Румунією пройшла тестове випробування / Фото
Всі новини країни
Турция Турция
10:10 01.10.2019
Туреччина вироблятиме власні військові літаки - Ердоган
08:56 01.10.2019
В Туреччині заклали перший корвет для Пакистану
16:00 30.09.2019
Четвертый отечественный корвет поступит на вооружении ВМС Турции / Фото
11:15 30.09.2019
ВВС Турции сбили беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны
Всі новини країни
Украина Украина
10:50 01.10.2019
Делегація представників авіаційних підрозділів МВС Туреччини відвідала ДП "Антонов"
10:45 01.10.2019
Гражданский журналист Нариман Мемедеминов рассказал об этапе из Крыма в РФ
10:15 01.10.2019
Латвія солідарна з Україною у бойкоті ПАРЄ
10:01 01.10.2019
Названы имена украинских моряков, потерпевших крушение в Атлантике
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд