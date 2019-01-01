К ускорению российской экономики, от которой власти ждут прорыва и роста выше мировых темпов, подключились инвесторы из невидимого мира.

Из 6,695 триллиона рублей инвестиций, о которых Росстат отчитался по итогам первого полугодия, только 5,041 триллиона напрямую подтверждаются отчетностью компаний, сообщает finanz.ru.

Оставшиеся 1,654 триллиона рублей, или 25% итоговой суммы, являются результатом математических досчетов, а не реально собранных данных. Это инвестиции, которые Росстат классифицирует как «не наблюдаемые прямыми статистическими методами». К ним относятся, в частности, капитальные вложения малого бизнеса.

Если же исключить эти досчеты и рассматривать только прямую статистику по предприятиям, то вместо 0,6% роста инвестиций за полугодие, в стране придется зафиксировать их сокращение на 1,1%, подсчитали эксперты «Центра развития» Высшей школы экономики.

Это означает, весь скромный прирост инвестиций, который Росстат включил в статистику по ВВП, пришелся на «скрытую экономическую активность» и малый бизнес, где, согласно официальной статистике, второй год подряд наблюдается настоящий бум: в прошлом году «невидимые инвестиции» составили 4,388 триллиона рублей, показав скачок более чем на 10%, а за январь-июнь этого года прибавили еще 5,8%.

Такого рода дооценки носят предварительный характер и могут быть уточнены позднее, напоминают в ВШЭ.

Что касается крупных и средних компаний, которые сдают отчетность в Росстат, то они нарастили инвестиции в секторе добычи полезных ископаемых (на 5,1%), тогда как в обрабатывающей промышленности прирост оказался нулевым.

Хотя на треть увеличились инвестиции в химической промышленности, фармацевтике и производстве одежды, этот прирост был полностью нивелирован спадом в автопроме (на 8%), металлообработке (на 8.3%) и производстве продуктов питания (на 2,8%).

«Отраслей, сокращающих инвестиции при росте производства, уже больше, чем увеличивающих, чего ранее не наблюдалось. Такая ситуация может ассоциироваться с ослаблением желания инвестировать в силу усиления действия каких-то общеизвестных ограничений экономической

внутри России, - в частности, налоговой нагрузки на фоне повышения в этом году НДС», - констатируют в ВШЭ.

О резком падении интереса к инвестициям говорит и динамка балансовой прибыли в экономике: если в прошлом году 95,7% прибыли ушло на инвестиции, то в этом только 62,7%.