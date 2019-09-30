За 5 лет правительство планирует построить 15 глубоководных причалов в портах Украины

21:00 30.09.2019   Украина

Кабинет министров Украины планирует за пять лет построить и модернизировать не менее 15 глубоководных причалов с допустимой осадкой от 15 м в украинских портах и провести капитальный ремонт шлюзов.

Как сообщает ЦТС, об этом говорится в программе деятельности правительства.

"Основное внимание будет уделено созданию условий для эффективного функционирования предприятий морского и речного транспорта и портового хозяйства (строительство и модернизация не менее 15 глубоководных причалов с допустимой осадкой от 15 метров (на сегодня функционируют 5 таких причалов) капитальный ремонт шлюзов)", - сказано в документе.

Согласно программе деятельности, за 5 лет рост объема морских грузоперевозок должен составить 10% и увеличиться со 135 млн т до 148,5 млн т, а пассажиропоток всего водного транспорта Украины должен увеличиться вдвое - до 38 тыс. пассажиров.

Также программа предусматривает создание конкурентного, эффективного и прозрачного рынка работы портовых операторов, производителей продукции, перевозчиков и судовладельцев.

Кроме того, в документе говорится о планах установить единые национальные правила и требования для торгового и рыболовного флота в соответствии с международным законодательством, повысить уровень безопасности мореплавания до передовых мировых стандартов.

По мнению правительства, такие шаги обеспечат развитие морского и речного флота минимум на 30%, в том числе украинского производства.

Как отмечено в документе, в 2017-2018 годах на украинских верфях построили 25 судов на внутренний рынок и 3 на экспорт.

Также правительство собирается уделить значительное внимание вопросам экологии. В частности, программа предусматривает усовершенствование системы реагирования на загрязнение морских вод, обеспечена работа национальной системы неотложной и эффективной борьбы с событиями, которые приводят к загрязнению моря или береговой полосы нефтью, другими опасными и загрязняющими веществами.

Согласно ожиданиям правительства, экономия грузовладельцев от переориентации перевозок на внутренние водные пути составит более 50 млн долларов за 5 лет, что сделает их более конкурентноспособными.



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