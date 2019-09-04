"Глава" Севастополя сменил пять замов и руководителей восьми департаментов

20:50 30.09.2019   Севастополь

Врио "губернатора" оккупированного Россией Севастополя Михаил Развожаев сообщил в понедельник, 30 сентября, об отставке еще двух своих заместителей и директоров пяти департаментов, а также представил новую команду.

"Хотел бы представить основной костяк новой команды, которая будет заниматься теми задачами, которые необходимо оперативно решать, чтобы мы показали другую динамику по ряду ключевых направлений", - сказал Развожаев на аппаратном совещании, передает Интерфакс.

Как он уточнил в своих соцсетях, уволены вице-губернаторы Андрей Шишкин и Иван Кусов, а также главы департаментов городского хозяйства, транспорта, образования, по земельным отношениям и по территориальному развитию.

На совещании были представлены пять новых и.о. заместителей "губернатора". Эти посты заняли бывший замминистра образования и науки РФ Денис Солодовников, экс-начальник управления делами исполкома общероссийского движения "Народный фронт "За Россию" Алексей Парикин и бывший замруководителя исполкома Светлана Пирогова, экс-сенатор от законодательной власти Севастополя Ольга Тимофеева и бывший зампредседателя парламента города Александр Кулагин.

Таким образом должности вице-губернаторов в оккупационном правительстве Севастополя после назначения Развожаева сохранили только Мария Литовко и Владимир Базаров. Ранее в отставку с постов заместителей главы города были отправлены Илья Пономарев, Владимир Татарчук и Сергей Валуев.

Кроме того, врио "губернатора" Севастополя представил новых директоров четырех департаментов, еще в четырех департаментах посты руководителей остаются вакантными, должности сохранили главы семи ведомств в структуре правительства.

Михаил Развожаев назначен врио "губернатора" Севастополя указом президента РФ 11 июля вместо Дмитрия Овсянникова, освобожденного от должности главы города по его просьбе. Новый руководитель региона своим указом 12 июля оправил в отставку местное оккупационное правительство, которое продолжало работу до формирования нового состава.



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