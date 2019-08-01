Черноморнефтегаз потратит 1 млрд рублей на незаконную разработку месторождения углеводородов в Крыму

20:40 30.09.2019   Крым

Госпредприятие «Черноморнефтегаз» ищет подрядчика для разработки месторождения углеводородов в оккупированном Россией Крыму. 

Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок, передает Крыминформ.

По данным с сайта, госпредприятие проведет аукцион с начальной (максимальной) ценой контракта 1,082 млрд рублей. Победителю аукциона предстоит выполнить бурение разведочной скважины №8 Поворотного газоконденсатного месторождения.

Месторождение расположено в Ленинском районе Крыма в 36 километрах от поселка Ленино. Оно является одним из наиболее крупных и перспективных сухопутных месторождений в Крыму: по данным экспертов, запасы газа составляют 3,5 млрд кубометров.

Ранее "глава"  Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти оккупированного полуострова рассматривают возможность отправки буровых установок госпредприятия «Черноморнефтегаз» на сирийскую территорию.



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