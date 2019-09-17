На адмінкордоні з Кримом ФСБ намагалася завербувати громадянина України
|20:30 30.09.2019
|Крым
ФСБ РФ намагалася завербувати громадянина України на російському КПП «Джанкой» на адмінкордоні з Кримом.
Співробітники російської спецслужби намагалися змусити громадянина України збирати і передавати інформацію про місця дислокації військової техніки Збройних сил України в Генічеському районі Херсонської області, членах добровольчого українського корпусу «Правий сектор» і батальйону «Аскер».
Про це повідомляє Центр журналістських розслідувань з посиланням на прес-службу прокуратури АРК.
«До правоохоронних органів автономії звернувся громадянин України, який у вересні 2016 року, під час перебування на окупаційному пункті пропуску «Джанкой», був доставлений російськими прикордонниками до представників ФСБ, які схиляли його до негласної співпраці в інтересах Федеральної служби безпеки Російської Федерації», – йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури АРК.
За інформацією прокуратури, у зв’язку з тим, що громадянин звернувся добровільно і «не вчинив жодних дій для передачі інформації ФСБ», у відомстві планують клопотати про звільнення особи від кримінальної відповідальності.
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