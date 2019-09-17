Крымскотатарская правозащитница Лутфие Зудиева рассказала, как оккупанты в Крыму фабрикуют «дела» против крымских татар.

Об этом она сообщила на пресс-конференции в Киеве 30 сентября, передае ATR.

«Конечно же, в этом законодательстве нет таких статей, как статья за правозащитную деятельность, статья за журналистскую деятельность, статья за собственное мнение, статья за исповедание своей религии. Поэтому людей формально привлекают к ответственности под совершенно другими статьями, такими как терроризм, экстремизм, сепаратизм, в зависимости от того как этого человека можно «маркировать» — более религиозных людей привлекают по террористической статье, а людей светского направления по статье, связанной с экстремизмом и сепаратизмом», — отметила правозащитница.

Зудиева добавила, что на сегодняшний день более 30 активистов общественного объединения «Крымская солидарность» находятся в тюрьме под уголовным преследованием.

Кроме этого, эксперт Крымской правозащитной группы Ирина Седова на пресс-конференции напомнила, что за последние 5 лет в оккупированном Крыму зафиксированы более 300 фактов давления на журналистов.