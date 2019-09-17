В Крыму в августе возбудили 5 уголовных дел за уклонение от призыва в армию оккупантов
|18:50 30.09.2019
|Крым
В течение августа 2019 года оккупанты возбудили 5 новых уголовных дел в отношении крымчан за уклонение от службы в вооруженных силах России.
Об этом на странице в соцсети сообщает Крымская правозащитная группа, передает Черноморская безопасность.
Три уголовных дела были открыты в подконтрольном России Нахимовском райсуде оккупированного Севастополя и два в Советском районном суде (Советский район временно оккупированной территории АР Крым).
Известно, что 6 августа один новый приговор в Советском райсуде вынес «судья» Игорь Бражник.
Отметим, что в июле 2019 года подконтрольные оккупантам крымские «суды» вынесли 5 приговоров крымчанам за уклонение от службы в ВС РФ.
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