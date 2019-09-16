До Західної бази ВМС ЗС України, що в Одесі, по Дніпру прямує новий малий броньований артилерійський катер.

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

Вчора його було помічено в районі Черкас під час переходу мосту.

Це 7-й корпус катеру проекта 58155 шифр «МБАК» почали будувати минулого року та під час закладки восьмого малого броньованого артилерійського катеру та третього десантно-штурмового проекту 58503 типу «Кентавр-ЛК» у лютому 2019-го року на підприємстві проводили роботи з його збирання.

В липні 2019-го він був помічений в Києві під час заводських випробувань.

В Одесі він проходитиме відомчі, а згодом державні випробування. За результатами яких його буде введено до складу ВМС ЗС України.

На отриманих Українським мілітарним порталом у липні світлинах можна оцінити високу готовність катеру – на ньому встановлене озброєння та додаткове обладнання на борту.

До складу ВМС ЗС України вже введено 6 малих броньованих артилерійських катерів, два з яких – «Бердянськ» та «Нікополь» були захоплені Росією 25 листопада 2018 року.