ЮНЕСКО заявляє про погіршення ситуації в окупованому Криму

19:10 30.09.2019   Крым

ЮНЕСКО оприлюднила чергову доповідь генерального директора Організації щодо ситуації в тимчасово окупованому Криму у сферах освіти, науки, культури, поширення інформації та функціонування ЗМІ, в якій констатовано подальше погіршення ситуації на півострові.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу МЗС.

"У документі констатується подальше погіршення ситуації на півострові в усіх сферах компетенції ЮНЕСКО. Наводяться конкретні факти грубих порушень прав і свобод людини, насамперед українців і кримських татар, фундаментальних принципів і норм Організації, зокрема з питань забезпечення освітніх і культурних прав, перешкоджання вільному поширенню інформації та діяльності ЗМІ, численних випадків переслідувань і незаконних арештів журналістів", - зазначили в МЗС.

Зокрема, у доповіді наголошується на руйнівних діях російської окупаційної влади в тимчасово окупованому Криму, що реально загрожують збереженню українських об’єктів культурної спадщини, зокрема об’єкту «Стародавнє місто Херсонес Таврійський та його хора» – із Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та Ханського палацу у м.Бахчисарай – з Попереднього списку всесвітньої спадщини.

Як поінформували у МЗС, у доповіді повідомляється про запровадження першого етапу прямого моніторингу ЮНЕСКО ситуації в тимчасово окупованому Криму, зокрема перші два візити експертів ЮНЕСКО в Україну з метою збору інформації про ситуацію у галузі науки та функціонування ЗМІ на тимчасово окупованому півострові.

Доповідь, підготовлену на виконання рішення 205-ї сесії Виконавчої ради ЮНЕСКО «Моніторинг ситуації в Автономній Республіці Крим (Україна)», буде розглянуто на 207-й сесії, що відбудеться з 9 по 23 жовтня 2019 року у Парижі.

Доповідь містить актуалізовану інформацію про ситуацію в тимчасово окупованому Російською Федерацією Криму, зібрану ЮНЕСКО, а також надану українською стороною та низкою міжнародних інституцій – Управлінням верховного комісара ООН з прав людини, представником з питань свободи ЗМІ ОБСЄ, Міжнародною радою з охорони пам'яток та історичних місць (ICOMOS), Amnesty International.



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