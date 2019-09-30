Румунія протягом 20 років модернізує військову базу біля Чорного моря

19:50 30.09.2019   Румыния

Уряд Румунії готує інвестиції в 2,7 мільярда євро у військову базу "Михаїл Когальнічану" в Констанці.

Відповідне рішення підписав міністр національної оборони Габріел Леш, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на B1.

Інвестиція буде здійснюватися протягом 20 років. В рамках реконструкції збудують нову злітно-посадкову смугу, спеціально облаштовані місця для перевірки двигунів на землі, ємності для зберігання палива, стрільбище та адміністративні будівлі.

Вся база буде оточена 76-кілометровим парканом. На ній будуть розміщені винищувачі F-16 та F-35 та війська Румунії та НАТО.

База також буде містити міні-місто для військових, зокрема житлові приміщення, клуби для офіцерів, супермаркет, два дитячі садки, два ясла, початкова школа, два військових готелі та лікарню.

"Михаїл Когальнічану" також матиме спортивну базу з критим басейном, зеленими зонами та ігровими майданчиками.

Містечко зможе вмістити 8 тисяч військовослужбовців, навіть 10 тисяч у пікові моменти. 



Ще на цю тему:

15:21 25.03.2019
В Румунії визначились із заміною автомата Калашникова
14:37 23.10.2018
Румыния инвестирует 360 млн евро в расширение военной авиабазы
11:21 05.09.2017
В Румынии хотят создать Гражданскую гвардию
15:37 19.04.2016
Болгария, Греция и Румыния усилят сотрудничество в области обороны
13:42 27.10.2015
Румыния увеличит военные расходы
18:01 23.10.2015
В Молдове будет праздноваться День румынской армии
16:45 17.08.2015
Румыния повысит финансирование вооруженных сил, а Болгария снизит
12:00 29.07.2015
Румыны помогут создать горные подразделения Национальной гвардии Украины
10:52 13.01.2015
События в Украине вынудили Румынию увеличить расходы на оборону
11:13 11.09.2014
Два румынских генерала осуждены за фальсификацию результатов тестирования военнослужащих
09:12 05.09.2014
Румыния начала стягивать войска к границе с Украиной – СМИ / Фото
11:50 01.09.2014
Президент Румынии намерен увеличить финансирование вооруженных сил
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:41 23.09.2019
В Баку прошла церемония открытия совместных учений «Кавказский Орел - 2019»
11:45 19.09.2019
Укладка труб на сухопутном маршруте TAP завершена на 99%
17:45 17.09.2019
Президент Турции совершит визит в Азербайджан
14:30 17.09.2019
Руководитель Госкомтаможни Азербайджана примет участие в Caspian Energy Forum Baku – 2019
Всі новини країни
Армения Армения
19:40 30.09.2019
В Армении военнослужащие ЮВО совершили марш в район проведения российско-армянского двустороннего учения / Фото
16:15 26.09.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении развернули полевые пунктов МТО и уничтожили группу диверсантов
20:20 24.09.2019
В Армении начались российско-армянские двусторонние ученя
14:45 24.09.2019
В Армении 24 сентября стартуют масштабные военные учения
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:00 30.09.2019
Історична суперечка з Болгарією може завадити вступу Північної Македонії в ЄС
17:41 27.09.2019
У Болгарії – пожежа на військовому заводі, всіх працівників евакуювали
16:00 26.09.2019
Обанкротившаяся компания Thomas Cook должна болгарским отелям 36 млн евро
11:41 23.09.2019
АЧС: болгарським фермерам виплатили 2,5 млн євро компенсацій
Всі новини країни
Греция Греция
08:01 01.10.2019
Греція задумала депортувати 10 тисяч мігрантів після пожежі на Лесбосі
20:00 30.09.2019
В Греции обезврежена банда торговцев детьми из Болгарии
14:00 30.09.2019
Российские военные инспекторы проверят полигоны Греции
13:20 30.09.2019
Греція: смертельна пожежа і заворушення у переповненому таборі для мігрантів / Фото
Всі новини країни
Грузия Грузия
15:45 30.09.2019
Грузинские депутаты не примут участие в открытии сессии ПАСЕ из-за России
14:41 27.09.2019
Посольство США в Грузии приветствует встречу Давида Залкалиани и Сергея Лаврова
08:35 27.09.2019
Глави МЗС Грузії та РФ провели переговори вперше з 2008 року
15:30 26.09.2019
ЕБРР готов подключиться к проекту Анаклийского порта
Всі новини країни
Молдова Молдова
11:30 30.09.2019
В будинок голови Вищого суду Молдови прийшли з обшуком
15:41 27.09.2019
Президент Молдовы Игорь Додон воспользовался трибуной ООН, чтобы похвалить Россию
08:55 27.09.2019
Додон сказав, що має прискорити врегулювання Придністровського конфлікту
15:00 26.09.2019
Частные компании в Молдове больше не будут охранять госучреждения
Всі новини країни
Россия Россия
10:30 01.10.2019
США працюватимуть над тим, щоб Пригожину ніде було сховатися від американського тиску
08:45 01.10.2019
В МЗС РФ відреагували на нові санкції США: антиросійський випад матиме відповідь
21:30 30.09.2019
США ввели санкции против двух россиян и трех компаний, связанных с «фабрикой троллей»
21:10 30.09.2019
Каждый четвертый рубль инвестиций в России оказался миражом
Всі новини країни
Румыния Румыния
10:25 01.10.2019
Угорщину та Румунію попросили представити нових кандидатів в Єврокомісію
19:50 30.09.2019
Румунія протягом 20 років модернізує військову базу біля Чорного моря
10:41 25.09.2019
Головним прокурором ЄС стала Лаура Ковеші
19:30 24.09.2019
Поромна переправа на кордоні України з Румунією пройшла тестове випробування / Фото
Всі новини країни
Турция Турция
10:10 01.10.2019
Туреччина вироблятиме власні військові літаки - Ердоган
08:56 01.10.2019
В Туреччині заклали перший корвет для Пакистану
16:00 30.09.2019
Четвертый отечественный корвет поступит на вооружении ВМС Турции / Фото
11:15 30.09.2019
ВВС Турции сбили беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны
Всі новини країни
Украина Украина
10:50 01.10.2019
Делегація представників авіаційних підрозділів МВС Туреччини відвідала ДП "Антонов"
10:45 01.10.2019
Гражданский журналист Нариман Мемедеминов рассказал об этапе из Крыма в РФ
10:15 01.10.2019
Латвія солідарна з Україною у бойкоті ПАРЄ
10:01 01.10.2019
Названы имена украинских моряков, потерпевших крушение в Атлантике
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд