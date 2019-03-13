В Греции обезврежена банда торговцев детьми из Болгарии

20:00 30.09.2019   Греция

В результате крупномасштабной спецоперации полиции Греции удалось обезвредить организованную преступную группу, которая занималась незаконной передачей на усыновление детей из Болгарии, торговлей яйцеклетками и вербовкой суррогатных матерей.

Об этом сообщил руководитель управления безопасности греческого города Салоники Антониос Тзитзис, пишут Новости Болгарии

«Мы арестовали 12 человек, всего возбуждены дела в отношении причастных 66 человек. Это одна из крупнейших и наиболее хорошо организованных группировок, занимающихся незаконным усыновлением детей и торговлей яйцеклетками, из раскрытых полицией. В частности, было зарегистрировано 22 случая незаконной передачи приёмных детей, а также 24 случая, когда женщины были донорами яйцеклеток за деньги», — цитирует Антониоса Тзитзиса издание.

ОПГ действовала, по крайней мере, с 2016 года по сегодняшний день. Она организовывала и финансировала перевозку женщин из Болгарии в Салоники, некоторые из них предоставляли яйцеклетки за деньги. Кроме того, из Болгарии привозили беременных женщин, а после родов биологические матери передавали новорожденных для усыновления за различные суммы денег. Некоторых женщин использовали в качестве суррогатных матерей за деньги. Болгарские женщины «находились в уязвимом экономическом и социальном положении».



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