Батальонные тактические группы российской военной базы в Армении совершили 100 км марш на межвидовой полигон Баграмян, где пройдет совместное российско-армянское двустороннее батальонное тактическое учение.

При совершении марша военнослужащие отразили атаки условных диверсионных разведывательных групп, выполнили задачи противодействия ракетно-бомбовым ударам авиации, а также отработали порядок движения в условиях применения оружия массового поражения, сообщает пресс-служба Минобороны России.

С воздуха при совершении марша более 500 единицам военной техники оказывали поддержку звенья смешанной эскадрильи оперативно-тактической и армейской авиации. Сопровождение колонны военной техники и безопасность дорожного движения обеспечивали сотрудники 219-й военной автомобильной инспекции ЮВО и военнослужащие военной полиции соединения.

Совместное российско-армянское двустороннее батальонное тактическое учение пройдет на полигоне Баграмян в период с 1 по 13 октября. К ним будет привлечено более 1 тыс. военнослужащих ЮВО и около 500 единиц военной техники, в том числе истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П и Ми-8МТВ.