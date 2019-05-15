В Армении военнослужащие ЮВО совершили марш в район проведения российско-армянского двустороннего учения / Фото
|19:40 30.09.2019
|Армения
Батальонные тактические группы российской военной базы в Армении совершили 100 км марш на межвидовой полигон Баграмян, где пройдет совместное российско-армянское двустороннее батальонное тактическое учение.
При совершении марша военнослужащие отразили атаки условных диверсионных разведывательных групп, выполнили задачи противодействия ракетно-бомбовым ударам авиации, а также отработали порядок движения в условиях применения оружия массового поражения, сообщает пресс-служба Минобороны России.
С воздуха при совершении марша более 500 единицам военной техники оказывали поддержку звенья смешанной эскадрильи оперативно-тактической и армейской авиации. Сопровождение колонны военной техники и безопасность дорожного движения обеспечивали сотрудники 219-й военной автомобильной инспекции ЮВО и военнослужащие военной полиции соединения.
Совместное российско-армянское двустороннее батальонное тактическое учение пройдет на полигоне Баграмян в период с 1 по 13 октября. К ним будет привлечено более 1 тыс. военнослужащих ЮВО и около 500 единиц военной техники, в том числе истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П и Ми-8МТВ.
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