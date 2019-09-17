ЮВО: Разведчики мотострелкового соединения учатся десантироваться в горах
|19:30 30.09.2019
|Северная Осетия
Разведчики мотострелкового соединения ЮВО, дислоцированного в Волгоградской области, приступили к меролприятиям воздушно-десантной подготовки на горном полигоне Дарьял в Северной Осетии.
Каждый военнослужащий совершит до 10 парашютных прыжков различной сложности с минимальных высот для десантирования, в т.ч. с оружием, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Первый прыжок военнослужащий совершит из вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» с высоты от 800 до 1000 м, последующие прыжки будут выполняться от 200 до 600 м на ограниченной площадки приземления.
После приземления военнослужащие отработают задачи по сбору в указанном точке, а также выполнят тактичную задачу по захвату важного объекта уловного противника.
Прыжки будут совершаться с парашютом Д-6 серии 4.
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