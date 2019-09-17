Экипажи многоцелевых всепогодных боевых вертолетов Ка-52 «Аллигатор» армейской авиации Южного военного округа осваивают сложные элементы воздушного боя в Краснодарском крае.

Благодаря высоким летно-техническим характеристикам вертолета, пилоты в ходе выполнения боевых стрельб из штатного вооружения Ка-52 на практике осваивают фигуры сложного пилотажа, в частности, такие как «воронка» и «слалом», пишет пресс-служба Минобороны России.

Выполнение данных маневров позволяет поражать воздушные цели, непрерывно перемещаясь вокруг них, а также вести огонь обходя рельеф местности по горизонтали и вертикали. Такой способ маневрирования существенно повышает живучесть вертолета в бою, а также позволяет эффективно поражать подвижные и неподвижные объекты условного противника.

Вертолет Ка-52 способен на ходу вести огонь, не меняя траекторию полета, развернув нос в сторону цели. Он даже может двигаться хвостом вперед на скорости до 100 км/час.

Практические занятия проходят на одном из авиаполигонов в Краснодарском крае. К полетам допускаются опытные летчики 1 и 2 класса с налетом не менее 500 часов. По итогам занятий летчики выполнят контрольные упражнения, подтверждающие летную квалификацию.