В ходе сбора по воздушно-десантной подготовке военнослужащие морской пехоты Черноморского флота оккупантов выполняют прыжки с парашютом.

В мероприятии принимают участие порядка 300 военнослужащих из состава отдельного десантно-штурмового батальона морской пехоты ЧФ, пишет пресс-служба Минобороны России.

Военнослужащие выполняют прыжки с парашютом из вертолета Ми-8 с высоты до 800 метров в полном боевом снаряжении со стабилизацией падения 3 секунды и ручным раскрытием парашюта, как в дневное, так и ночное время.

Также подразделения проводят тренировки, в ходе которых отрабатывают приёмы и навыки по высадке тактического воздушного десанта «по штурмовому» из низколетящего вертолёта с высоты в 2-3 метра в полном боевом снаряжении.

Помимо выполнения стандартных элементов ВДП подразделения отработают нормативы по сбору десанта в назначенной точке после приземления и совершат марш на 10 км в полном боевом снаряжении.

Мероприятия проводятся в соответствии с планом деятельности сил (войск) Черноморского флота на летний период обучения 2019 учебного года.