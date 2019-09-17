ЮВО: Морпехи Черноморского флота выполняют прыжки с парашютом
|19:20 30.09.2019
|Крым
В ходе сбора по воздушно-десантной подготовке военнослужащие морской пехоты Черноморского флота оккупантов выполняют прыжки с парашютом.
В мероприятии принимают участие порядка 300 военнослужащих из состава отдельного десантно-штурмового батальона морской пехоты ЧФ, пишет пресс-служба Минобороны России.
Военнослужащие выполняют прыжки с парашютом из вертолета Ми-8 с высоты до 800 метров в полном боевом снаряжении со стабилизацией падения 3 секунды и ручным раскрытием парашюта, как в дневное, так и ночное время.
Также подразделения проводят тренировки, в ходе которых отрабатывают приёмы и навыки по высадке тактического воздушного десанта «по штурмовому» из низколетящего вертолёта с высоты в 2-3 метра в полном боевом снаряжении.
Помимо выполнения стандартных элементов ВДП подразделения отработают нормативы по сбору десанта в назначенной точке после приземления и совершат марш на 10 км в полном боевом снаряжении.
Мероприятия проводятся в соответствии с планом деятельности сил (войск) Черноморского флота на летний период обучения 2019 учебного года.
Ще на цю тему:
Ракетные корабли Каспийской флотилии провели совместное учение с расчетами загоризонтной РЛС «Подсолнух»
В оккупированном Крыму завершилось бригадное тактическое учение морских пехотинцев ЧФ
Экипаж МПК «Касимов» в рамках учения выполнил артиллерийские стрельбы в Черном море
ЮВО: В Дагестане морская пехота Каспийской флотилии борется с ДРГ условного противника
Артиллеристы Черноморского флота совершенствуют огневое мастерство на крымском полигоне
ЮВО: Свыше 13 тысяч артиллеристов приняли участие в масштабных стрельбах на полигонах Юга России