Компания, ремонтирующая автомобильные дороги в Добровской долине под Симферополем, обязана переделать 85% уже выполненных работ.

Как сообщила пресс-служба министерства транспорта оккупированного Крыма, работы ведутся на 15 объектах в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», пишет Крыминформ.

«Срок сдачи объектов – 1 декабря, на данный момент 85% уже выполненных работ подрядчик будет переделывать, в связи с чем сроки сдачи объектов могут быть смещены. Размеры ранее выделенной субсидии на ремонт в рамках нацпроекта администрации Симферопольского района корректировке не подлежат, поэтому подрядная организация будет переделывать работы за свой счет», – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что нарушения были выявлены в ходе выездной проверки качества проводимых работ. Выяснилось, что производственный процесс организован некачественно. В частности, на объектах отсутствуют паспорта, схемы организации дорожного движения, знаки, предупреждающие о том, что ведутся ремонтные работы и знаки скоростного режима на участке.

«Лишь на одном из проверяемых объектов была замечена дорожная техника, однако и она не работала. Выявлены грубые нарушения процесса укладки. Нижний слой асфальтобетонной смеси составлял менее 3 см, в некоторых местах слой был не более 1 см, что не соответствует требованиям к укладке нижнего слоя. Плохое уплотнение связано с низкими физико-механическими показателями асфальтобетонной смеси, в результате чего при укладке верхнего слоя происходит плохое сцепление между слоями», – добавили в "министерстве".

Генеральный подрядчик выполнения ремонтных работ, согласно контракту, ООО «Гермес». Непосредственно выполняет работы субподрядная организация, у которой на весь объем работ приходится четыре единицы техники – три катка и один асфальтоукладчик.

В начале сентября т.н. "министр транспорта" оккупированного Крыма Сергей Карпов сообщил, что всего в Симферопольском районе должно быть отремонтировано 36 автомобильных дорог. При этом фактически работы велись только на восьми объектах.