ЮВО: Ударные подразделения Каспийской флотилии приступили к сдаче экзаменов

17:15 30.09.2019   Россия

Военнослужащие Каспийской флотилии (КФл) из состава подразделений, именуемых «ударными», в, нормативов и зачетов на подтверждение почетных наименований.

Личному составу подразделений воинских частей и соединений КФл предстоит продемонстрировать комиссии свои знания функциональных обязанностей, их практическое применение, а также пройти проверку, сдать зачеты и экзамены по физической подготовленности, тактической подготовке, вождению боевых машин, стрельбе из стрелкового оружия, а также из вооружения модернизированных БТР-82А с ходу и в движении по неподвижным и движущимся целям, выполнить упражнение контрольных стрельб из штатного оружия на оценку не ниже «хорошо», сообщает пресс-служба Минобороны России.

Кроме того, каждое подразделение пройдет испытания по основным предметам боевой подготовки, в том числе инженерной, медицинской, а также по защите от оружия массового поражения.

По результатам проверки подразделений КФл, представленных к присвоению наименования «ударное», комиссией будет принято решение на соответствие их установленным требованиям.

В числе таковых на КФл сегодня – ракетный корабль «Дагестан», малый ракетный корабль «Град Свияжск», малый артиллерийский корабль «Астрахань», базовый тральщик «Магомед Гаджиев», а также два подразделения морской пехоты.



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