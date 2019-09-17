На празднике сбора урожая и виноделия «WineFest» в Балаклаве предприниматели-виноделы рассказали о проблемах развития винодельческой отрасли в оккупированном Россией Крыму.

Основные проблемы касались катастрофической ситуации с качественным посадочным материалом, большого количества винного фальсификата, а также массового использования иностранного виноматериала, пишут Новости Крыма.

По словам виноделов, в России отсутствует качественный посадочный материал винограда. Поступающие из немногочисленных питомников саженцы часто заражены вирусами.

Руководитель предприятия «Золотая балка» Артем Зуев пожаловался на огромное количество винного фальсификата на полках магазинов.

«Большинство продающихся вин произведено в Испании, Грузии, Молдавии и Украине. Винопродукцию разливают в Крыму и продают под крымским брендом… В России же «бодяжат» вино, и продают под маркой крымского. Им выгодно», – сообщил он.

Руководитель НИИ «Магарач» Владимир Лиховской также сообщил, что из семидесяти пяти особых коллекционных сортов винограда в Крыму сохранилось только семьдесят три. Из них только один действительно уникальный.

Весной сообщалось, что крымские виноделы могут остановить производство на шесть-девять месяцев из-за дефицита бутылок.