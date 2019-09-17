В оккупированном Крыму стартует "творческая резиденция Таврида Лит"
|16:15 30.09.2019
|Крым
В оккупированном Россией Крыму 30 сентября стартует заключительная в этом году творческая резиденция «Таврида Лит».
Об этом сообщают Примечания со ссылкой на Лента.ру.
До 5 октября на мероприятии соберутся 200 поэтов, писателей и литературных критиков со всей России. Молодые литераторы смогут «отточить свое мастерство» вместе с лауреатами ведущих литературных премий. Лучшие произведения участников форума будут напечатаны в «Литературной газете».
С участниками форума встретятся известные писатели: Сергей Шаргунов, Роман Сенчин и другие. Основательница школы «Хороший текст» Мария Голованивская проведет для молодых литераторов мастер-класс. На Skype-встрече Гузель Яхина и Елена Шубина также поделятся секретами мастерства. Помимо этого, ребята смогут пообщаться с публицистом Анатолием Вассерманом.
Впервые форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» прошел в оккупированном Крыму в 2015-м. В этом году проект расширился до формата арт-кластера. Теперь он включает в себя форум и фестиваль творческих сообществ.
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