Жители Элисты вышли на сход на площади Победы. Сход начался в 11.00 и продолжался почти два часа.

Причиной схода послужило то, что 26 сентября городское собрание Элисты утвердило в качестве исполняющего обязанности главы города Дмитрия Трапезникова, сообщает ghall.com.

По приблизительным оценкам , в нем приняли участие до 200 человек. Назначение Трапезникова на пост главы Элисты вызвало возмущение жителей города. Была создана петиция с требованием отстранить его от должности, на момент написания новости она набрала более 1600 подписей. В мероприятии приняли участие порядка 200 человек.

На сходе дважды пытался выступить спикер горсобрания Николай Орзаев, чтобы пояснить, почему депутаты проголосовали за назначение Трапезникова. Сначала его просто не стали слушать, впоследствии дали слово, но тот начал говорить о том, что у Трапезникова хорошее образование, что он отличный специалист, и эти высказывания вызвали негодование.

У собравшихся не было никаких транспарантов, не было звукоусиливающей аппаратуры, только небольшой мобильный стенд с надписью «Это наш город».

На мероприятии присутствовала полиция, порядка 10 человек, но она не мешала проведению схода.

«Цель схода – посмотреть друг на друга и дать огласку в соцсетях. Чтобы люди выкладывали фотографии со схода – и больше горожан узнавало о происходящем. Мы требуем отстранения Трапезникова от должности, и, если это не будет выполнено, то 1 октября мы придем к мэрии», – сказал один из инициаторов схода Бадма Бюрчиев.

Трапезникова городское собрание Элисты назначило временно исполняющим обязанности главы города 26 сентября. Это решение вызвало недовольство у некоторых жителей. 27 сентября в горсобрание было направлено обращение, авторы которого назвали такое назначение «полным неуважением к жителям Элисты», поскольку «данная персона не имеет никакого отношения к нашей республике». Н

а сайте Change.org также появилась петиция с аналогичным обращением, подписанным более 2,3 тыс. человек. 38-летний Дмитрий Трапезников с 2014 года работал в оккупационной администрации “ДНР”. С апреля 2016-го был “зампредом Совета министров ДНР”. После убийства главаря “ДНР” Александра Захарченко 31 августа 2018 года около недели исполнял его обязанности. Новый главарь “ДНР” Денис Пушилин “освободил” Трапезникова от поста зампреда оккупационного правительства.