В Керчи закрывается один из самых старых супермаркетов города – «Фуршет».

В магазине объявили акцию и сделали большие скидки на товар – до 50 процентов. Некоторые керчане скупают в магазине продукты и вещи целыми тележками, передает Керчь.ФМ.



Неизменной осталась цена на самые дорогие позиции и шоколад. Товар, который в итоге не распродадут, должны отправить в Симферополь. Известно, что на место «Фуршета» зайдет другая, уже представленная в городе, сеть.

Фото Керчь.ФМ