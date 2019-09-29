Тотальная распродажа: В Керчи закрывается один из первых супермаркетов города / Фото
|17:45 30.09.2019
|Керчь
В Керчи закрывается один из самых старых супермаркетов города – «Фуршет».
В магазине объявили акцию и сделали большие скидки на товар – до 50 процентов. Некоторые керчане скупают в магазине продукты и вещи целыми тележками, передает Керчь.ФМ.
Неизменной осталась цена на самые дорогие позиции и шоколад. Товар, который в итоге не распродадут, должны отправить в Симферополь. Известно, что на место «Фуршета» зайдет другая, уже представленная в городе, сеть.
Фото Керчь.ФМ
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