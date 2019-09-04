Наталья Маленко досрочно сложила полномочия главы оккупационной администрации Симферополя.

Соответствующее решение сегодня, 30 сентября, поддержали "депутаты" городского совета оккупированного Симферопольскогона внеочередном заседании, передает Крыминформ.

«В горсовет поступило заявление Натальи Федоровны Маленко о досрочном прекращении полномочий главы администрации Симферополя в связи с отставкой по собственному желанию, – заявил председатель горсовета Виктор Агеев. – За 34 депутата. Решение принято».

Полномочия главы администрации с 1 октября и на период до вступления в должность лица, назначенного на пост главы администрации по результатам конкурса, решением депутатов возложены на первого заместителя главы городской оккупационной администрации Татьяну Свириденко.

18 сентября 2019 года "глава" Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что заявления об отставке написали все главы администраций городов и районов Крыма по его предложению. Он мотивировал это «необходимостью формирования новой команды».